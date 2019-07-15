SHINee KEY这是要抢服装设计师的工作让他们无路可走啊XD！

SHINee成员Key在爱豆界绝对是一个特殊的存在，颜值高业务能力强的他还是一位时尚达人，不仅会穿会搭，就连设计也不在话下。
疯狂热爱服装设计的Key还曾为同门们设计过回归宣传照，可见设计功底有多扎实了。 Key曾透露因为想要设计SHINee演唱会的舞台服而亲自编写了35页的PPT交给公司，和社长开会探讨。 第一次成功后，公司后来还开口求设计。
先来看看2015年东京小巨蛋和SHINee全球巡演4的服装吧。 白色的制服Look完美突显小哥哥们的硬朗帅气。 这套服装以《Everybody》活动时的舞台服为基础，加上了金色的配饰，白加金的设计更显奢华大气，当时就给粉丝们留下了深刻的印象。
另一套经典服装就是法式度假风。 大大的帽子配上飘逸的白衣，真的很有味道呢。 Key当时的想法就是想要打破唱情歌就该穿西服的套路，夸张的帽檐、OVERSIZE的上衣，打造出舒适雅痞风。
和尹春号设计师共同设计的舞台服采用了视觉冲击力极强的红白色，白色西装上印著红色图案，或是红底白边，完美烘托SHINee特有的淘气感。
而2016年的巡演上，Key再次大显身手，展现了不一样的设计理念。 开唱舞蹈中的条纹西服主打1920年代的复古风，虽然还是西服形式，却大胆使用了大面积的花纹，正式又不死板，别有一番味道。 单看像是SOLO服装，但因衣料材质相同，让5人站在一起也不失和谐感。
2016年的东景小巨蛋演出的开唱里，外套上挂满了闪耀的配饰，随著舞姿摇曳，在灯光的映衬下更显光辉。
Key还秉承了良好的节约传统，在整理衣柜时发现了旧裤子，直接改造成了舞台装，加上摇滚元素，这一身穿出了自由奔放的味道。
和设计师高泰容合作的系列，什么Look能比校服+运动装更显青春洋溢呢？ 衣服上的徽章是Key的宠物狗哦~
2016年的SHINee World5演唱会，英伦风十足的格纹Look是和charm’s携手打造。 Key先收到了图样纸，按照设计一一决定要穿的成员（据说，Key当时将图片同时发给了所有成员，然后根据成员们的回复顺序决定~~）
与志明设计师桂韩熙一起设计，Key根据成员们的意见画出了手稿，然后用电脑制图将图样画在了衣服上~~
Key，究竟是被设计担误了的爱豆？还是被爱豆担误了的设计师XD
「图：PANN」
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