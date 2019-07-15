姜丹尼尔将於25日SOLO出道！新专辑定名为《color on me》 望能打造出专属自己的本色 tvN《德鲁纳酒店》首播收视开红盘！李知恩（IU）开设女主角「张满月」官方SNS 美食部落客上线？ 就是下周！世勋、灿烈参与EXO-SC迷你1辑《What a life》全部歌曲之作词 专辑更收录自作曲 美翻！ 韩国大创Daiso新推出珊瑚色系列商品 姜至奂涉准强奸被拘，新电影泡汤，案发豪宅华丽内景曝光 宋慧乔离婚后近况公开 笑容开朗似已走出离婚阴影 大陆KFC被喷抄袭BLACKPINK和iKON的MV！JENNIE的场面几乎一模一样啊？ 「不会弹钢琴的演员不是好歌手」金南佶FM请来《热血祭司》剧组总出动！ GFRIEND 包办整周音乐节目奖杯 「热带夜」活动完美落幕 ITZY 回归倒数两周 队长礼志新画报耀眼曝光！ SHINee KEY这是要抢服装设计师的工作让他们无路可走啊XD！ 【女团品牌评价】时隔近一年半⋯⋯Red Velvet 重返冠军宝座！ 看不到EXO D.O.的日子就来看看他在部队一日餐三吃什么吧！亲妈粉们表示「可放心了～」

SHINee成员Key在爱豆界绝对是一个特殊的存在，颜值高业务能力强的他还是一位时尚达人，不仅会穿会搭，就连设计也不在话下。

疯狂热爱服装设计的Key还曾为同门们设计过回归宣传照，可见设计功底有多扎实了。 Key曾透露因为想要设计SHINee演唱会的舞台服而亲自编写了35页的PPT交给公司，和社长开会探讨。 第一次成功后，公司后来还开口求设计。



先来看看2015年东京小巨蛋和SHINee全球巡演4的服装吧。 白色的制服Look完美突显小哥哥们的硬朗帅气。 这套服装以《Everybody》活动时的舞台服为基础，加上了金色的配饰，白加金的设计更显奢华大气，当时就给粉丝们留下了深刻的印象。





via GIPHY

另一套经典服装就是法式度假风。 大大的帽子配上飘逸的白衣，真的很有味道呢。 Key当时的想法就是想要打破唱情歌就该穿西服的套路，夸张的帽檐、OVERSIZE的上衣，打造出舒适雅痞风。



和尹春号设计师共同设计的舞台服采用了视觉冲击力极强的红白色，白色西装上印著红色图案，或是红底白边，完美烘托SHINee特有的淘气感。



而2016年的巡演上，Key再次大显身手，展现了不一样的设计理念。 开唱舞蹈中的条纹西服主打1920年代的复古风，虽然还是西服形式，却大胆使用了大面积的花纹，正式又不死板，别有一番味道。 单看像是SOLO服装，但因衣料材质相同，让5人站在一起也不失和谐感。





via GIPHY

2016年的东景小巨蛋演出的开唱里，外套上挂满了闪耀的配饰，随著舞姿摇曳，在灯光的映衬下更显光辉。



via GIPHY

via GIPHY

Key还秉承了良好的节约传统，在整理衣柜时发现了旧裤子，直接改造成了舞台装，加上摇滚元素，这一身穿出了自由奔放的味道。





via GIPHY

via GIPHY

白衬衣上的图案据说是Key的画作~~



和设计师高泰容合作的系列，什么Look能比校服+运动装更显青春洋溢呢？ 衣服上的徽章是Key的宠物狗哦~





via GIPHY

安可舞台的衣服则是很有大学欧巴气息的校服夹克衫~



2016年的SHINee World5演唱会，英伦风十足的格纹Look是和charm’s携手打造。 Key先收到了图样纸，按照设计一一决定要穿的成员（据说，Key当时将图片同时发给了所有成员，然后根据成员们的回复顺序决定~~）



与志明设计师桂韩熙一起设计，Key根据成员们的意见画出了手稿，然后用电脑制图将图样画在了衣服上~~



Key，究竟是被设计担误了的爱豆？还是被爱豆担误了的设计师XD



「图：PANN」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻