《WWW》李多熙&李宰旭IG上的來回互動太甜了啦！今晚又可以看到最新一集囉～

根本就是戀愛小情侶的日常啊～！XDDD（韓劇《請輸入檢索詞WWW》）
tvN熱門水木劇《請輸入檢索詞WWW》後軍突起的CP李多熙與李宰旭，在上週開始受到熱烈關注，車賢（李多熙 飾）從粉絲變成經紀人，即將頻繁出現在薛智煥（李宰旭 飾）的片場上，令觀眾們相當期待他倆的發展。
不只是在鏡頭前感情升溫，兩人私下經營的IG也經常PO上日常照，一來一回的留言互動相當要好，一起來看看他們的甜蜜日常吧！
▼昨晚李宰旭PO出《丈母娘為何那樣》的片場照。
李宰旭：「WWW 倒數一天 由宣傳妖精（精靈）拍攝」
李多熙：「我們的薛演員像純情漫畫主人公一樣呢」
之後李宰旭又回李多熙比起精靈妳更適合當茉莉公主，李多熙就回說：「當然了，那薛演員就當阿拉丁吧！」
▼花絮裡也有這一段，大家可以快轉到02:05觀看。
▼上禮拜李宰旭假裝李多熙男友的那一幕
李宰旭：「雖然很緊張，但也很幸福」
李多熙留言說很羨慕在你對面的那一位呢（不就是妳嗎？XDDD）
李宰旭：「被我眼前賢兒的美貌嚇了一跳，所以緊張了」
李宰旭：「實際上看到的更美」
李多熙：「薛演員旁邊的女生…好羨慕呢...是前世拯救了國家嗎」
李宰旭：「那麼我前世是做了什麼呢」
▼最新劇照，車賢（李多熙 飾）雖然一直說自己是薛智煥（李宰旭 飾）的粉絲，還提醒他不可以跟粉絲過於親近，粉絲會誤會的，薛智煥則反問她說：「真的（只）是粉絲嗎？」
一起期待今晚的播出吧～！
（圖自：tvN DRAMA／個人IG）
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