6集追完保證你失眠！崔岷植對決崔顯旭！40歲年齡差火花四射，《末行手記》不到最後一刻猜不到結局！

Netflix新劇《末行手記》上線啦！ 改編自西班牙知名劇作家胡安·馬約爾的同名劇作，找來影帝崔岷植搭檔新生代男神崔顯旭，上演一場關於嫉妒、自卑與文學的極限心理戰。整部劇只有短短6集，卻讓網友直呼「每一集都像在翻一本捨不得放下的小說」！

故事從一個專門給學生作業狠批「垃圾」的國文系教授許文悟（崔岷植 飾）開始。他在課堂上偶然發現了一個坐在最後一排的學生李強（崔顯旭 飾），這學生不但大膽糾正教授的講課錯誤，還交出風格超迷人的作業，結尾甚至留下「下集待續」四個字，讓人看了心癢難耐。教授驚嘆「天才是珍貴的」，於是偷偷對李強提出了私人指導的邀約，但這場師生緣分，背地裡卻藏著滿滿的算計！



李強的文字其實源自他對好友金世允（李津宇 飾）日常生活的觀察。許文悟表面上責備李強「偷窺、偷聽，那就是變態」，但實際上，他對李強的文字越來越上癮——直到他發現，李強筆下的主角，竟然是那個讓他一輩子抬不起頭來的知名作家金秀勳（許峻豪 飾）！

許文悟和金秀勳是大學同學，也是許文悟這輩子最嫉妒又最渴望成為的人。當年許文悟拜託金秀勳幫忙寫推薦序，對方卻冷回「你先回去練練文筆吧」，最後甚至娶走了許文悟的初戀安恩珠（金倫珍 飾），徹底擊碎他的心。如今透過李強的文字，許文悟竟然可以「窺視」金秀勳一家的私生活，那種藏在血液裡的劣等感瞬間爆發，他的復仇慾望也跟著失控，甚至對李強說出：「證據我們來製造就好，那就是你文章的最後結局。」逼學生捏造事實，一步步走向毀滅。



這部劇最大的亮點，在於「寫作」本身就是懸念！ 一般的驚悚劇靠的是追查真兇或破解案件來營造緊張感，但《末行手記》的緊張感來自「李強的下一篇作業寫了什麼？許文悟看完後又會怎麼反應？」這種閱讀與書寫之間的角力，像剝洋蔥一樣層層拆解人心，文學感爆棚。韓國本土劇評家也大讚：「寫作是表達自己，閱讀則是進入別人的人生。《末行手記》把書寫這個看似不戲劇化的行為，變成了一部心理劇，不斷讓觀眾思考『寫作的本質到底是什麼』，這種後勁真的很強。」



此外，劇中用「故事中還有故事」的框架結構，讓人分不清哪些是真實發生、哪些是李強筆下的虛構。再加上導演金奎泰最擅長的臉部特寫鏡頭，配上恰到好處的配樂，整部劇的沉浸感直接拉滿！崔岷植×崔顯旭，相差40歲的對決火花四射！ 崔岷植把一個被自卑綁架一輩子的知識分子，那種扭曲又脆弱的心境詮釋得絲絲入扣；而崔顯旭則用一張看似天真卻又帶著陰暗神祕感的臉，散發出完全不輸影帝的冷酷能量，兩人你來我往的對手戲張力十足，讓人看得超入迷。



製作方也表示：「這部劇不斷在真實與虛構之間遊走，觀眾會一直被逼著懷疑『到底什麼才是真相？』在懸疑張力之外，也深刻展現了人類的欲望與劣等感，這正是它最大的魅力。」



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