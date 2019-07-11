T.O.P退伍當天一日換兩身衣服：韓國網友扒出價格後驚呆了！

從作為BIGBANG的一員出道開始，T.O.P就自帶流量，一舉一動都吸引無數目光。 前兩日剛剛低調退伍的他又不小心又上了熱搜，這次是因為最後一天上班時所穿的衣服。
先作為義務員警入伍，中途被曝吸毒而被警隊除名。後又以社會服務要員身份重新服役的T.O.P，於7月6日結束了在首爾龍山區廳下轄的龍山工藝館的工作，重新恢復「民間人」的身份。 早上上班時，T.O.P穿著與夏季不符的風衣。而到了下午下班，現身與粉絲打招呼時，T.O.P又換上了另一套格紋西服。
一天之內換兩套衣服自然引起了韓國網民的注意，網路上就上演了一場「品牌搜索戰」，想要扒出T.O.P的服裝品牌。首先是T.O.P的早秋上班Look，黑色的風衣被眼尖的網民發現是英國知名奢侈品牌Burberry，售價300多萬（韓幣，下同）， 據時尚圈認識透露該風衣是上一季的產品，在潮人之間備受歡迎。
而同日下午下班時，因準備了粉絲見面會，T.O.P也很有風度地挑選了適合的服裝亮相，一套墨綠色格紋西裝，搭配黑色絲質襯衫，既正式又不過於刻板。而那套西裝出自奢侈品牌Gucci，襯衣則是Haider Ackermann，價格分別為270萬和80萬。再加上T.O.P所戴的價值1200萬的勞力士手錶Datejust，粉絲會Look的價格至少為1550萬。
「圖：TD、KSD、NATE」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究