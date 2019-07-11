T.O.P退伍当天一日换两身衣服：韩国网友扒出价格后惊呆了！

从作为BIGBANG的一员出道开始，T.O.P就自带流量，一举一动都吸引无数目光。 前两日刚刚低调退伍的他又不小心又上了热搜，这次是因为最后一天上班时所穿的衣服。
先作为义务员警入伍，中途被曝吸毒而被警队除名。后又以社会服务要员身份重新服役的T.O.P，於7月6日结束了在首尔龙山区厅下辖的龙山工艺馆的工作，重新恢复「民间人」的身份。 早上上班时，T.O.P穿著与夏季不符的风衣。而到了下午下班，现身与粉丝打招呼时，T.O.P又换上了另一套格纹西服。
一天之内换两套衣服自然引起了韩国网民的注意，网路上就上演了一场「品牌搜索战」，想要扒出T.O.P的服装品牌。首先是T.O.P的早秋上班Look，黑色的风衣被眼尖的网民发现是英国知名奢侈品牌Burberry，售价300多万（韩币，下同）， 据时尚圈认识透露该风衣是上一季的产品，在潮人之间备受欢迎。
而同日下午下班时，因准备了粉丝见面会，T.O.P也很有风度地挑选了适合的服装亮相，一套墨绿色格纹西装，搭配黑色丝质衬衫，既正式又不过於刻板。而那套西装出自奢侈品牌Gucci，衬衣则是Haider Ackermann，价格分别为270万和80万。再加上T.O.P所戴的价值1200万的劳力士手表Datejust，粉丝会Look的价格至少为1550万。
「图：TD、KSD、NATE」
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