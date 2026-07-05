收視21%神劇續作來了！《好搭檔2》11月重磅回歸，張娜拉+金惠奫：這組合收視率要破30%吧？！

2024年席捲韓國收視圈的SBS人氣律政劇《好搭檔》要推出第二季啦！隨著11月即將播出的消息正式敲定，原班底張娜拉確定續任，而新搭檔人選也終於揭曉——正是靠著《背著善宰跑》人氣再攀高峰的金惠奫！消息一出，韓網立刻炸鍋，粉絲們激動狂喊：「這陣容根本是夢幻聯動！」

第一季《好搭檔》講述把離婚案件當飯吃的王牌律師車恩京（張娜拉 飾），與人生第一次接觸離婚官司的菜鳥律師韓宥利（南志鉉 飾），兩人從價值觀激烈碰撞到互相理解、一路成長的暖心故事。劇組把「離婚」這個看似沉重的題材，用既現實又帶有溫暖視角的方式呈現，不僅成功打動觀眾，更被譽為是「法庭劇與人性劇的完美結合」！

收視成績更是嚇嚇叫！最後一集不僅刷新自身紀錄，拿下全國最高17.7%、瞬間最高21%的驚人收視率，更直接空降當週所有節目的收視冠軍，連2049年齡層的收視率都穩坐同時段第一，堪稱是2024年SBS最具代表性的神劇之一！



這次全新一季《好搭檔2》，背景設定在國內首間離婚專業律師事務所，車恩京將攜手全新夥伴迎戰更多棘手的離婚案件。第一季的功臣金佳藍導演與實際出身離婚專門律師的崔唯娜編劇再度聯手，讓劇迷對第二季的品質信心滿滿！不過最讓粉絲又驚又喜的，莫過於新搭檔的人選大風吹！第一季中與張娜拉展現超強化學效應的南志鉉，因為檔期問題確定無法參與第二季，讓不少劇迷大嘆可惜。但接棒人選一公佈，立刻讓所有人閉嘴驚呼——正是演技備受肯定的金惠奫！



今年1月公開的特別預告片中，離開原律師事務所「大正」、自行創立新事務所的車恩京，依舊霸氣外露，最後一句充滿自信的「不相信我嗎？」搭配金惠奫的登場，短短幾秒就讓網友瘋狂重播！網友紛紛留言：「終於等到金惠奫演專業人士了！」、「她口條超好又精明幹練，我一直覺得她很適合演律師，沒想到願望這麼快就實現！」、「張娜拉加金惠奫，第二季不看不行！」



金惠奫本人對於接棒經典角色也曾透露過既期待又怕受傷害的心情。她在去年受訪時坦言：「能透過《好搭檔2》展現全新面貌，我真的非常期待。但正因為是備受喜愛的作品，我只有一個念頭——絕對不能拖累團隊，一定要更努力才行！」展現滿滿的敬業態度。



至於無緣回歸的南志鉉，則是大器回應：「不是因為其他原因，真的是時間跟檔期卡到。」她還暖心喊話：「張娜拉前輩還在，所以我一點都不擔心，相信會展開全新的故事，我自己也很期待以觀眾視角來追劇呢！」



有了張娜拉的穩穩坐鎮、金惠奫的活力加盟，再加上原班金牌團隊回歸操刀，《好搭檔2》能不能超越第一季21%的驚人收視天花板，再度締造SBS又一齣收視神話？答案今年下半年即將揭曉，劇迷們已經等不及啦！

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