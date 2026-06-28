李宙明終於等到「人生角色」！《新進社員姜會長》華麗起飛，自帶「小女兒宇宙」魅力全開

對演員來說，總有那麼一個時機，會遇到一個像是為自己量身訂製、完全合身的高級訂製服般的角色。穿上它的瞬間，自身魅力會被放到最大，讓觀眾一秒淪陷——這就是所謂的「人生角色」。而憑藉《二十五，二十一》打開知名度的李宙明，在持續接演作品、默默蓄力之後，終於透過JTBC週末劇《新進社員姜會長》穿上這套完美戰袍，華麗起飛。

有趣的是，李宙明這次的表現，恰好和她前一檔作品《我的青春》中默契搭檔宋仲基有著巧妙連結。引發追劇熱潮的宋仲基代表作《財閥家的小兒子》，和《新進社員姜會長》不僅同屬一家電視台，原著作家還是同一位。兩部劇都以財閥家族的痛快復仇為核心，加上激烈的繼承權大戰世界觀，以及翻轉再翻轉的快節奏劇情舖陳，血脈相當相近。如果說宋仲基當年靠《財閥家的小兒子》帶給觀眾暢快淋漓的爽感，那現在就是李宙明接過接力棒，化身為翻轉棋局的「財閥家小女兒」，火力全開。



其實李宙明在《二十五，二十一》裡飾演全校第一的「池昇琬」後，陸續演了《特務家族》、《沙之花也有春天》、《我的青春》等多部作品，腳踏實地地累積履歷。雖然每部戲都展現出穩定的演技，但老實說，一直缺一個能深植人心的代表性角色，話題熱度上也稍嫌可惜。不過，這次碰上《新進社員姜會長》裡的「姜芳潔」，真的是如魚得水。姜芳潔是崔盛集團會長隱藏多年的小女兒，隱藏真實身分進入公司，根本是「能力值點滿」的實習生。李宙明本身那種幹練又清爽的氣質，搭配上她古靈精怪、不知道下一秒要飛去哪的活潑能量，完美貼合了姜芳潔這個來回切換於財閥家小女兒和熱血K-職場人之間的角色。



當然，這部戲扛主線的一號主角，是得一人分飾兩角、在七十多歲會長和二十多歲青年之間來回切換的李俊英。但若把劇情重心擺在財閥家繼承之戰上，李宙明同樣也是掌握故事走向、操弄棋局的關鍵人物。尤其是近期播出的內容裡，她的存在感完全不輸李俊英的精彩表現。

最讓人眼睛一亮的，是李宙明出色的節奏掌控和寬廣的演技光譜。她可以一秒變身為精通多國語言、主導全球商務的專業人士，氣場全開；但下一秒鐘又能使出調皮搞笑的無厘頭演技，瞬間轉換氣氛，讓人忍不住笑出來。她和李俊英的搭檔火花也充分展現了她的魅力——看著被父親姜勇浩會長靈魂附體的黃俊賢，她既感到微妙的對勁和懷疑，卻又在他不經意地照顧自己時，藏不住那份心動的微妙反應和可愛表情，讓人看了忍不住分泌多巴胺。兩人打打鬧鬧之餘，關鍵時刻又能完美配合，這種一來一往的乒乓球效應，同時滿足了觀眾對浪漫愛情和動作爽劇的雙重期待。



就像那個超反轉結局——她不再是躲藏的孩子，而是手握尤利維亞鋰礦開採權、堂堂正正出現在定期理事會上——李宙明也以《新進社員姜會長》為起點，再次向世界證明了自己的真正價值。



能同時駕馭傷痛與溫暖、知性與搞笑，把這些面向輕鬆揉捏在一起的李宙明，正用她時髦又痛快的演繹方式，一步步完成專屬於自己的「小女兒宇宙」。演技、魅力、話題度三管齊下，全數拿下的李宙明，接下來的表現真的讓人更加期待了。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞