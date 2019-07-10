韓國美妝Youtuber宣傳日本商品被罵：「看不懂現在的氣氛嗎？ 」

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隨著日韓輿論氣氛緊張，最近不止一個名人因與日本產生關聯而被韓國網民指責，這次美妝Youtuber李思杯（RISABAE）也中招了。

近期，日本因不滿韓國對強征勞工案的判決，表示將收緊對韓國智慧手機顯示器和晶片所用高科技材料的出口限制，這一舉動在韓國掀起軒然大波，韓媒一致認為日本在對韓國實施經濟報復，而韓國民眾中也出現了抵制日貨的言論，並有持續發酵之勢。

本月初李施彥去日本看望友人，在IG上PO出照片後就遭到韓國網民指責「不愛國、 缺乏常識」，最後他將相關照片全部自IG上刪除。



而本月7日，韓國美妝博主李思杯在Youtube上公開了一支新的影片，其中包含對日本某化妝品牌的介紹，立即引起網民非議，最終令李思杯在8日下架該影片併發佈道歉聲明：「對於 因本次廣告和相關活動而感到失望、不愉快的人表示真心的道歉。 雖然是因為跟一直在使用的產品很合拍而接下這個廣告，但考慮到目前的輿論話題，宣傳該產品確實像大家說的那樣是不合時宜的。 我對自己不夠慎重的部分進行了深刻反省，決定結束本次活動、撤掉相關影片。 沒能更加迅速地處理這一敏感事件，真的非常抱歉。 」



聲明發出後，韓網友認為「即使不是日韓關係惡化，考慮到輻射問題也不能用日本產品」、「根本是被錢迷住了眼」，也有人反嗆「罵李思杯之前把你化妝台上的日本貨都丟掉了嗎？ 」李思杯的讀者則表示希望這次事件能給其他博主敲響警鐘，看在她道歉迅速的面子上決定繼續訂閱，並紛紛推薦可以代替日本品牌的其他產品。

此外，李思杯是韓國很有名的美妝博主，曾因宣美《Gashina》仿妝受到矚目。



（圖源：李施彥、李思杯IG）

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