朴春首度演出《不朽的名曲》：父母總是看節目看到哭
綜藝 2019年7月8日 星期一14:11 Erin
團體2NE1出身的歌手朴春，透露了她首度出演節目《不朽的名曲》的感想。
7月6日播出的KBS2綜藝節目《不朽的名曲》夏季特輯第一彈，參與節目的朴春在節目中提到：“《不朽的名曲》是我一直很愛看的節目，爸爸媽媽常常一邊看一邊流下淚來，也曾說如果女兒能上這個節目就太好了，所以爸爸媽媽也真的很愛這節目。”而當日朴春也演唱了女歌手金炫廷的歌曲“與她的離別”。
朴春說：“這首歌曲能感受到悲傷女子的情感，我非常喜愛金炫廷前輩，這首歌曲我也練習了很久。”也說明自己對這次演出的重視。第一次來到《不朽的名曲》的朴春，也是第一次參與歌曲的競賽節目，坦言相當緊張，也很感謝節目方邀請她來參加，這是全家人常常看的節目，更希望自己有一天能參與節目並贏得獎盃。
看到朴春演出的歌手金泰宇表示：“朴春感覺相當投入歌曲中，只聽短短一小節要讓大家聯想到這是朴春的歌聲，其實並不容易。”其他在場的藝人們也深受感動。原唱金炫廷也說：“深不可測的朴春的確令人感動，整體表現上都非常棒，很感謝她。”朴春也將於8月10日來到台灣演出，相信她正在如火如荼的為台灣演出做準備，喜愛她的粉絲們可別錯過。
照片：《不朽的名曲》截圖
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