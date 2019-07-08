朴春首度演出《不朽的名曲》：父母总是看节目看到哭
综艺 2019年7月8日 星期一14:11 Erin
团体2NE1出身的歌手朴春，透露了她首度出演节目《不朽的名曲》的感想。
7月6日播出的KBS2综艺节目《不朽的名曲》夏季特辑第一弹，参与节目的朴春在节目中提到：“《不朽的名曲》是我一直很爱看的节目，爸爸妈妈常常一边看一边流下泪来，也曾说如果女儿能上这个节目就太好了，所以爸爸妈妈也真的很爱这节目。”而当日朴春也演唱了女歌手金炫廷的歌曲“与她的离别”。
朴春说：“这首歌曲能感受到悲伤女子的情感，我非常喜爱金炫廷前辈，这首歌曲我也练习了很久。”也说明自己对这次演出的重视。第一次来到《不朽的名曲》的朴春，也是第一次参与歌曲的竞赛节目，坦言相当紧张，也很感谢节目方邀请她来参加，这是全家人常常看的节目，更希望自己有一天能参与节目并赢得奖杯。
看到朴春演出的歌手金泰宇表示：“朴春感觉相当投入歌曲中，只听短短一小节要让大家联想到这是朴春的歌声，其实并不容易。”其他在场的艺人们也深受感动。原唱金炫廷也说：“深不可测的朴春的确令人感动，整体表现上都非常棒，很感谢她。”朴春也将於8月10日来到台湾演出，相信她正在如火如荼的为台湾演出做准备，喜爱她的粉丝们可别错过。
照片：《不朽的名曲》截图
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