T.O.P發文暗示回歸？「帶給粉絲的傷痛我一定會償還」 他在YG將何去何從
明星 2019年7月8日 星期一09:58 Rui
7月6日，T.O.P正式退伍，服完兵役的他如今非常的低調，和粉絲見面握手都是90度鞠躬。
T.O.P通過社交網站向粉絲表達了歉意和感謝，用英文寫道：「雖然我無法堂堂正正的面對自己，但想對幫助我度過這一瞬間的粉絲們表示深深的感謝，以後將繼續反省， 帶給粉絲的傷痛我一定會償還，再一次謝謝大家，直到再次見面的那一天... 我愛你們，T.O.P」
** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP
一同公開的還有多張T.O.P退伍現場的照片，當天現場集結了不少粉絲，大家整齊地坐在地上，T.O.P現身之後鞠躬握手，很是謙遜。 此外，T.O.P還準備了寫有「對不起，謝謝」的手卡。
T.O.P於2017年2月入伍，期間卻爆出吸大麻負面新聞，形象一落千丈。 他年初被分配到首爾龍山工藝館，以「社會服務要員」身份完成剩下的兵役。而如今T.O.P的回歸時間也非常尷尬，所屬經紀公司YG娛樂近期因一系列負面消息已經成為了眾矢之的，甚至連老闆楊賢碩也卸任離職，如今的YG可以說是群龍無首，退伍後的T.O.P今後將會展開怎樣的活動也引發了所有人的關注。
「圖：TOP IG、TD」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞