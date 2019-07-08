T.O.P发文暗示回归？「带给粉丝的伤痛我一定会偿还」 他在YG将何去何从
明星 2019年7月8日 星期一09:58 Rui
7月6日，T.O.P正式退伍，服完兵役的他如今非常的低调，和粉丝见面握手都是90度鞠躬。
T.O.P通过社交网站向粉丝表达了歉意和感谢，用英文写道：「虽然我无法堂堂正正的面对自己，但想对帮助我度过这一瞬间的粉丝们表示深深的感谢，以后将继续反省， 带给粉丝的伤痛我一定会偿还，再一次谢谢大家，直到再次见面的那一天... 我爱你们，T.O.P」
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一同公开的还有多张T.O.P退伍现场的照片，当天现场集结了不少粉丝，大家整齐地坐在地上，T.O.P现身之后鞠躬握手，很是谦逊。 此外，T.O.P还准备了写有「对不起，谢谢」的手卡。
T.O.P於2017年2月入伍，期间却爆出吸大麻负面新闻，形象一落千丈。 他年初被分配到首尔龙山工艺馆，以「社会服务要员」身份完成剩下的兵役。而如今T.O.P的回归时间也非常尴尬，所属经纪公司YG娱乐近期因一系列负面消息已经成为了众矢之的，甚至连老板杨贤硕也卸任离职，如今的YG可以说是群龙无首，退伍后的T.O.P今后将会展开怎样的活动也引发了所有人的关注。
「图：TOP IG、TD」
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