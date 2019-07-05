OCN驚悚懸疑劇《他人即地獄》劇本閱讀照公開！任時完、李棟旭等人出席，預計在8月播出！

OCN驚悚懸疑劇《他人即地獄》劇本閱讀照公開！任時完、李棟旭等人出席，預計在8月播出！

韓劇   2019年7月5日   星期五12:46   Yuan   34

這個陣容！！也成為了OCN下半年最讓人期待的作品，很期待李棟旭的反派角色呢！

OCN《他人即地獄》改編自累積點擊率高達8億人次的網路漫畫，由任時完、李棟旭、金芝恩、李姃垠、朴鐘煥等人主演，講述鄉村少年來到首爾生活在考試院裡的發生故事，在這個陌生的環境裡生活著很多奇奇怪怪的人，是部驚悚的作品。

今日，也公開了劇本閱讀照，製作組表示：「雖然是第一次劇本練習，但演員們都完美地融入了各自的角色中，現場的表演非常吸引人，希望大家能夠多多期待和關注即將在8月要撥出的《他人即地獄》。」

任時完飾演到首爾生活的鄉村少年「尹鍾宇」；李棟旭飾演考試院附近經營牙科的牙科醫生「徐文祖」，遇見在陌生城市生活的尹鍾宇，他成為他的十分親密的朋友。兩人在劇中會在劇中展現什麼樣的新魅力，也備受期待！

另外，《他人即地獄》是由電影《消失的夜晚》李昌熙導演執導；《救救我》鄭義道編劇執筆，預計接檔《WATCHER》在8月播出。

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留言/評論
  • May Wong Mei Yee
    棟旭好成熟哦😍😍😍
    36分前
  • Tsai Le Le
    好期待啊！這部漫畫真的很好看😂
    24分前
  • 易禹昕
    棟旭！
    47分前
  • 丁靜
    華沛妤期待大眼棟旭❤️
    1小時前
  • Chan Chan
    李棟旭❤李棟旭❤。
    59分前
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