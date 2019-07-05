Pentagon 首場世巡大規模加場 前進歐洲與日本！ 最有魅力的「帥大叔」合體！李善均&金南佶演員將合作新綜藝節目～ 走過無公司的艱難時期 KNK 簽進新東家準備月中回歸！ 天上智喜DANA成功瘦身27kg！ 最新照片穿泳衣毫無壓力 機場時尚的一股清流！BTS防彈少年團柾國的「改良韓服」火了，商家火速同步宣傳 真的很有心呢！柳演錫送上咖啡車外，還親自到《請輸入檢索詞WWW》片場為「舊職場同事」應援！ OCN驚悚懸疑劇《他人即地獄》劇本閱讀照公開！任時完、李棟旭等人出席，預計在8月播出！ 《Produce X 101》最新一集的練習室舞蹈影片,哪一組是你pick的最愛？ Apink 恩地今夏開唱 首爾場門票今晚開賣！ 感受 DAY6 的繽紛魅力 最新概念照全面到齊！ CIX 未出道先轟動 出道 showcase 門票全數售罄！ 狂野而迷幻 EXO 伯賢〈UN Village〉MV 預告曝光！ 外國人「秒出關」來了！7月10日起：訪韓外國遊客可自助通關 《爸爸！我們去哪裡？》尹厚暴風成長變「高挑暖男」幫姨母提包包的可愛小男友！ 傳金宇彬基本康復有望加盟電影《竊聽》，公司回應「集中健康恢復」！網民：有消息就是好事情 Heize、SUGA 強強聯手 新單曲預告搶先聽！ BTS防彈少年團JIMIN原來也是夜貓子！凌晨1點現身東大門吃辣炒年糕XD 李施彥去日本旅行怎麼就被罵「不愛國」了？粉絲力挺：為什麼不能去 昭彌伴舞被指太搶鏡？！IG公開嗆聲：「當面對我說說看啊！ 」

留言/評論