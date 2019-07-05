《Produce X 101》最新一集的練習室舞蹈影片,哪一組是你pick的最愛？
綜藝 2019年7月5日 星期五12:04 MiJimin
（最新預告）不得不說《Move》真的很有氣勢...，中毒性十足！（全部隊伍表演曲搶先看）
Mnet熱門選秀綜藝節目《Produce X 101》今晚將播出第10集，進入主題評價的正式舞台，作曲家為練習生們創作出全新的五首歌曲，官方也率先公開了大家的練習片段，引發網上的熱烈討論。
▼歌曲順序為《U GOT IT》、《Monday to Sunday》、《Pretty Girl》、《Super Special Girl》、《MOVE》：
其中ZICO創作的《MOVE》最為熱門，討論度相當熱烈，從舞蹈到歌曲都受到許多人喜歡，呼聲相當高。
▼《MOVE》組合照
▼《U GOT IT》組合照
▼《Monday to Sunday》組合照
▼《Pretty Girl》組合照
▼《Super Special Girl》組合照
▼最新一集預告，究竟哪一組可以獲得20萬票的Benefit，翻轉排名呢？
（圖自：produce_x_101•IG）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論