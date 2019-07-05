OCN惊悚悬疑剧《他人即地狱》剧本阅读照公开！任时完、李栋旭等人出席，预计在8月播出！
韩剧 2019年7月5日 星期五12:46 Yuan
这个阵容！！也成为了OCN下半年最让人期待的作品，很期待李栋旭的反派角色呢！
OCN《他人即地狱》改编自累积点击率高达8亿人次的网路漫画，由任时完、李栋旭、金芝恩、李姃垠、朴钟焕等人主演，讲述乡村少年来到首尔生活在考试院里的发生故事，在这个陌生的环境里生活著很多奇奇怪怪的人，是部惊悚的作品。
今日，也公开了剧本阅读照，制作组表示：「虽然是第一次剧本练习，但演员们都完美地融入了各自的角色中，现场的表演非常吸引人，希望大家能够多多期待和关注即将在8月要拨出的《他人即地狱》。」
任时完饰演到首尔生活的乡村少年「尹钟宇」；李栋旭饰演考试院附近经营牙科的牙科医生「徐文祖」，遇见在陌生城市生活的尹钟宇，他成为他的十分亲密的朋友。两人在剧中会在剧中展现什么样的新魅力，也备受期待！
另外，《他人即地狱》是由电影《消失的夜晚》李昌熙导演执导；《救救我》郑义道编剧执笔，预计接档《WATCHER》在8月播出。
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