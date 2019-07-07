【地鐵旅行】這美景一定要打卡！從首爾地鐵2號線看到的漢江晚霞
旅遊 2019年7月7日 星期日11:00 Sani
去韓國這個一定要打卡！ 但是能否實現就看運氣了！
在首爾有一則浪漫的現代都市傳說：「在地鐵2號線經過漢江時，車廂中低頭滑手機的人都會一起抬頭看窗外的晚霞。 」
照片中這座優雅的斜張橋是奧林匹克大橋，橋塔造型是不是很像一隻火炬？ 它位於2號線江邊站和蠶室渡口站中間路段的東側，在落日餘暉的映射下，與天空、江水一同呈現出絢爛溫柔的色彩：
加上窗框恰到好處的修飾，看起來就像唯美電影或MV中的一幕場景：
同一時間，地鐵西側的窗外是蠶室大橋，也很美喲：
因為是跨江環形線，地鐵2號線會有2次經過漢江的路段，另一次是在合井站和堂山站之間，西側就是有名的楊華大橋拉，東側則是有紅色拱形懸索的西江大橋，而且可以看到國會議事堂的圓頂哦！
因為這段路實在太美，還被印在書上出版：
雖然晚霞這種東西能否出現從來都是看老天爺的心情，但每天都有不一樣的景色，也是一種驚喜呀！
（圖源：網路）
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