【K社韓文小百科】首爾地鐵換音樂了！陪伴14年熟悉旋律說掰掰，2023年1月起由國樂《豐年》接班

從1月16日開始，首爾地鐵1至8號線陸續換上新的換乘音樂《豐年》，此前從2009年開始使用、陪伴大家14年的《哎嗨真好》自此成為曆史。

《豐年(풍년)》是有「國樂界肖邦」之稱的作曲家朴慶勳（音）的作品，2020年作為生活國樂企劃的一環發售，去年10月首爾交通公社進行全國民意調查時從5首候選音樂中脫穎而出。 這首歌以京畿道民謠《豐年歌》為基礎，保留主旋律並簡化成現代式的四拍結構，十分輕快悅耳。



之前使用的換乘音樂是《哎嗨真好（얼씨구야）》。 2005年韓國國立國樂院為普及國樂而提出「生活中的國樂」企劃，至2007年為止向眾多作曲家募集了100首樂曲，分別作為手機鈴聲、通話連接音、修養音樂等發放給各機構使用。



2009年，運營1至4號線的首爾Metro為迎接韓國訪問年決定將換乘音樂換成國樂，在聽取眾多專家和市民的意見後，選定了青年作曲家金白燦（音）創作、一開始作為手機鈴聲使用的《哎嗨真好》。 2012年後，首爾地鐵5至8號地鐵等線路也跟進使用這一樂曲。

對於更換原因，首爾交通公社人士表示：「希望給因為疫情而疲憊的乘客們帶去心裡安定感，也藉此反應時刻變化的新趨勢。」



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