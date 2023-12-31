【K社韓國小百科】外國人再也不怕看不懂首爾地鐵圖了！時隔40年終於換了新圖，查車站、換乘點更快速

40年不變的首爾地鐵圖將煥然一新，更加簡潔明瞭。

日前，首爾市公開了地鐵路線圖的最終版設計圖。 今年9月舉行的「地鐵路線圖設計聽證會」上，結合了市民和專家的各種意見最終推出了新版首爾市地鐵圖。参與聽證會的專家們表示：「以漢江為中心的2號線環形線路在視覺一目了然」，同時建議「當前應用的路線圖相比地圖方式更具整體可視性，更易於車站的查找」。

現有的首爾地鐵路線圖保持了上世紀80年代的形式，新線路開通時候只在原有的圖紙上增加了線路而已，以至於不同形式的線路相互混合，新沿線難以融合。 現有路線圖的問題包括難以確定位置、難以區分普通車站和換乘車站、對機場、江河和海洋等地理位置的認識不足，以及缺乏網站編號等。



此次公佈的改進后的路線圖採用了以下設計：施行8線形式以便於輕鬆識別多條線路和換乘網站、採用交通信號燈方式標記換乘網站以改善視覺可讀性、提高地理資訊標記以增強位置把握、使用易於區分線路之間的顏色和圖案等。 通過這些改進，查找車站所需時間最多減少了約55%，查找換乘站所需時間最多減少了約69%。特別是現有的路線圖對於一些先天性色覺障礙人士來說，很難區分不同線路的顏色。 因此，通過調整各線路顏色的亮度和飽和度等，採用了易於他們區分路線的設計。



40년만에 바뀌는 서울지하철 노선도

저 초록색 동그라미는 2호선이라고 함

사람들 대부분은 정리 잘 되었다고 호평임 pic.twitter.com/JWQ2kmmlFd — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) September 13, 2023

首爾市將在2024年1月之前制定「首爾地鐵路線圖設計指南」，以便在公共和私人設施中使用，並通過首爾市官方網站進行公開。另外，新開發的「首爾地鐵路線圖」將於明年1月底在汝矣島站的安全門上安裝透明OLED開展試點運營。 透明OLED將同時擁有單一路線圖和多語言標識等。

首爾市設計政策官崔仁圭表示：「新發佈的路線圖是一種易於閱讀的設計，考慮了視覺障礙者和外國人，將更方便地使用地鐵，符合全球標準的設計將有助於首爾成為全球五大城市之一的增長和旅遊相結合。 」

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