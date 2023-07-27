【K社韓國小百科】首爾地鐵推行新技術，8月1日起部分路線無需再刷卡！

本月20日，首爾市與交通卡公司T-Money宣佈將開通「tagless」服務，乘客只需通過閘門即可自動結賬、無需刷卡，為全球首次的商業化嘗試。

這一新舉措將從8月1日開始在首爾輕電鐵牛耳新設線的12個車站率先推行。 tagless系統由藍牙技術支持運行，乘客只需在手機安裝T-Money app並打開藍牙，經過收費閘門時會由接收器會自動識別信號並進行結算。 原理與韓國高速路的電子支付系統Hi-Pass相似。

T-Money人士表示：「即便使用輪椅或雙手提滿行李也可以結賬，十分方便。 如果要換乘去尚未開通這一服務的地鐵線路，只需像往常一樣用手機刷卡通過閘門即可。」



其實全球范圍內已經有很多類似的嘗試，包括新加坡和瑞士等，但因為地鐵站人員流動快速且複雜，上車的人、下車的人、只是路過的人都會被識別到，所以經常出現錯誤。 首爾市和T-Money也是從去年開始在牛耳新設線的4個車站各設置一個新型收費閘門、進行了為期1年的測試，最終宣佈可以成功投入商用。

目前首爾和首都圈每天有兩千萬人使用交通卡，但使用tagless係統的只有京畿道運營的廣域巴士（*連接大都市及周邊衛星都市的長途巴士）。 首爾市計劃以此為起點，在巴士、便利店、計程車、咖啡廳等多個場景陸續構建tagless系統。



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