【地铁旅行】这美景一定要打卡！从首尔地铁2号线看到的汉江晚霞
旅游 2019年7月7日 星期日11:00 Sani
去韩国这个一定要打卡！ 但是能否实现就看运气了！
在首尔有一则浪漫的现代都市传说：「在地铁2号线经过汉江时，车厢中低头滑手机的人都会一起抬头看窗外的晚霞。 」
照片中这座优雅的斜张桥是奥林匹克大桥，桥塔造型是不是很像一只火炬？ 它位於2号线江边站和蚕室渡口站中间路段的东侧，在落日余晖的映射下，与天空、江水一同呈现出绚烂温柔的色彩：
加上窗框恰到好处的修饰，看起来就像唯美电影或MV中的一幕场景：
同一时间，地铁西侧的窗外是蚕室大桥，也很美哟：
因为是跨江环形线，地铁2号线会有2次经过汉江的路段，另一次是在合井站和堂山站之间，西侧就是有名的杨华大桥拉，东侧则是有红色拱形悬索的西江大桥，而且可以看到国会议事堂的圆顶哦！
因为这段路实在太美，还被印在书上出版：
虽然晚霞这种东西能否出现从来都是看老天爷的心情，但每天都有不一样的景色，也是一种惊喜呀！
（图源：网路）
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