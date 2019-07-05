《Produce X 101》最新一集的练习室舞蹈影片,哪一组是你pick的最爱？
综艺 2019年7月5日 星期五12:04 MiJimin
（最新预告）不得不说《Move》真的很有气势...，中毒性十足！（全部队伍表演曲抢先看）
Mnet热门选秀综艺节目《Produce X 101》今晚将播出第10集，进入主题评价的正式舞台，作曲家为练习生们创作出全新的五首歌曲，官方也率先公开了大家的练习片段，引发网上的热烈讨论。
▼歌曲顺序为《U GOT IT》、《Monday to Sunday》、《Pretty Girl》、《Super Special Girl》、《MOVE》：
其中ZICO创作的《MOVE》最为热门，讨论度相当热烈，从舞蹈到歌曲都受到许多人喜欢，呼声相当高。
▼《MOVE》组合照
▼《U GOT IT》组合照
▼《Monday to Sunday》组合照
▼《Pretty Girl》组合照
▼《Super Special Girl》组合照
▼最新一集预告，究竟哪一组可以获得20万票的Benefit，翻转排名呢？
（图自：produce_x_101•IG）
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