《PRODUCE X 101》金曜漢出街被拍到穿不合腳的鞋子：知道真相之後超感動啊！
明星 2019年7月8日 星期一08:00 Rui
《PRODUCE X 101》人氣練習生金曜漢，從開播起就被讚為「完成型練習生」，隨著節目的深入也讓觀眾們看到了他作為愛豆的潛力。
最近，金曜漢就親自探訪了粉絲們在首爾地鐵新村站和弘大站為他設立的廣告牌，留下了感謝的話語。 被拍到的照片中，有眼尖的粉絲發現，身材高挑的金曜漢竟然穿了一雙不合腳的拖鞋，腳後跟露在外面。 原來這背後還有個小故事，這是粉絲們送給金曜漢的禮物，即使尺碼不對，但為了粉絲們的心意，金曜漢還是穿了出來，就是想讓粉絲們看到自己的禮物有被珍惜。
除了拖鞋之外，金曜漢當天所穿的襯衣也是粉絲送的禮物。 粉絲們一共送了三件同款不同色的襯衣，不得不說粉絲們真的很有眼光，肉粉色和金曜漢的白皮十分搭。
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不久之後，就有粉絲在SNS上透露，發現金曜漢竟然佩戴了自己送的項鏈，大呼太幸福了。
最後金曜漢也寫下了感謝小紙條，稱被這麼多的應援文字震驚到，自己將更加努力以回報所有的國民製作人。
高情商boy金曜漢，希望你繼續走花路啊~
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「圖：PANN、cr_logo」
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