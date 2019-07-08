《PRODUCE X 101》金曜汉出街被拍到穿不合脚的鞋子：知道真相之后超感动啊！
明星 2019年7月8日 星期一08:00 Rui
《PRODUCE X 101》人气练习生金曜汉，从开播起就被赞为「完成型练习生」，随著节目的深入也让观众们看到了他作为爱豆的潜力。
最近，金曜汉就亲自探访了粉丝们在首尔地铁新村站和弘大站为他设立的广告牌，留下了感谢的话语。 被拍到的照片中，有眼尖的粉丝发现，身材高挑的金曜汉竟然穿了一双不合脚的拖鞋，脚后跟露在外面。 原来这背后还有个小故事，这是粉丝们送给金曜汉的礼物，即使尺码不对，但为了粉丝们的心意，金曜汉还是穿了出来，就是想让粉丝们看到自己的礼物有被珍惜。
除了拖鞋之外，金曜汉当天所穿的衬衣也是粉丝送的礼物。 粉丝们一共送了三件同款不同色的衬衣，不得不说粉丝们真的很有眼光，肉粉色和金曜汉的白皮十分搭。
** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP
不久之后，就有粉丝在SNS上透露，发现金曜汉竟然佩戴了自己送的项链，大呼太幸福了。
最后金曜汉也写下了感谢小纸条，称被这么多的应援文字震惊到，自己将更加努力以回报所有的国民制作人。
高情商boy金曜汉，希望你继续走花路啊~
via GIPHY
「图：PANN、cr_logo」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻