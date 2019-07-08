據說這是辣炒年糕界的最高尊嚴？！芝士培根蓋年糕：看一眼就想吃啊～
旅遊 2019年7月8日 星期一09:00 Rui
辣炒年糕作為韓國的國民小吃，為了能夠推陳出新，廣大店家也是想破了頭。 而作為辣炒年糕界的翹楚，獵奇辣炒年糕店為了讓食客們吃到更美味的年糕也是煞費苦心。
在韓國擁有多家分店的獵奇辣炒年糕，憑藉辣和各種配料深受食客們的喜愛。 而在各種配料中，有一種則被成為了「獵奇辣炒年糕的最高尊嚴」，近期更是在SNS上瘋傳，成為了必吃網紅餐點，說的就是培根。
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紅紅的辣炒年糕上面先是鋪了一層融化的芝士，上面又鋪上一層培根。 吃的時候將芝士和培根拌到紅彤彤的辣湯裡，培根吸收了辣味，與年糕一起吃進嘴裡，現有年糕的軟糯，後有培根的肉香，還夾雜著芝士的奶香味，一口就有多重味道，開啟了味覺新世界。如果喜歡芝士的話，還可以再在上面加一層芝士，口感會更加豐富哦~
炎熱的夏天，讓我們一起吃這是培根蓋辣炒年糕消暑吧，多出汗有利於健康~~
「圖：instagram」
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