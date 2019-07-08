据说这是辣炒年糕界的最高尊严？！芝士培根盖年糕：看一眼就想吃啊～
旅游 2019年7月8日 星期一09:00 Rui
辣炒年糕作为韩国的国民小吃，为了能够推陈出新，广大店家也是想破了头。 而作为辣炒年糕界的翘楚，猎奇辣炒年糕店为了让食客们吃到更美味的年糕也是煞费苦心。
在韩国拥有多家分店的猎奇辣炒年糕，凭藉辣和各种配料深受食客们的喜爱。 而在各种配料中，有一种则被成为了「猎奇辣炒年糕的最高尊严」，近期更是在SNS上疯传，成为了必吃网红餐点，说的就是培根。
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红红的辣炒年糕上面先是铺了一层融化的芝士，上面又铺上一层培根。 吃的时候将芝士和培根拌到红彤彤的辣汤里，培根吸收了辣味，与年糕一起吃进嘴里，现有年糕的软糯，后有培根的肉香，还夹杂著芝士的奶香味，一口就有多重味道，开启了味觉新世界。如果喜欢芝士的话，还可以再在上面加一层芝士，口感会更加丰富哦~
炎热的夏天，让我们一起吃这是培根盖辣炒年糕消暑吧，多出汗有利於健康~~
「图：instagram」
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