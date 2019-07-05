《Produce X 101》最新一集的練習室舞蹈影片,哪一組是你pick的最愛？ Apink 恩地今夏開唱 首爾場門票今晚開賣！ 感受 DAY6 的繽紛魅力 最新概念照全面到齊！ CIX 未出道先轟動 出道 showcase 門票全數售罄！ 狂野而迷幻 EXO 伯賢〈UN Village〉MV 預告曝光！ 外國人「秒出關」來了！7月10日起：訪韓外國遊客可自助通關 《爸爸！我們去哪裡？》尹厚暴風成長變「高挑暖男」幫姨母提包包的可愛小男友！ 傳金宇彬基本康復有望加盟電影《竊聽》，公司回應「集中健康恢復」！網民：有消息就是好事情 Heize、SUGA 強強聯手 新單曲預告搶先聽！ BTS防彈少年團JIMIN原來也是夜貓子！凌晨1點現身東大門吃辣炒年糕XD 李施彥去日本旅行怎麼就被罵「不愛國」了？粉絲力挺：為什麼不能去 昭彌伴舞被指太搶鏡？！IG公開嗆聲：「當面對我說說看啊！ 」

韓劇、韓綜、韓國愛豆在全球的風靡也讓韓國成為了旅遊打卡熱門，韓國每年都會迎接千萬國外遊客的到訪。 日前，韓國法務部發佈最新公告，從7月10日起訪韓的外國遊客出境時無需事先登記即可自助出境。

公告中顯示，出境自動審查機使用對象為在韓國入境時提供面部和指紋審查的17歲以上短期訪問（不超過90天）外國人，可在主要機場(仁川、金浦、金海、濟州、大邱的5座港口及釜山港)出境時使用自動審查台。



以前，只有19歲以上擁有韓國居民身份證的居民或17歲以上擁有外國人登入證、居所申報者才能免除出入境審查事前登記，但今後出境的外國遊客也能享受到這一同等待遇。屆時只需要將護照放在指定區域，識別指紋和面部信息後就能輕鬆快速地出境，免除了人工審核時大排長隊的困擾。



法務部表示，外國遊客在韓國內停留的時間較短，因此入境時提供的指紋和面部資訊較為精準，機器可以自動分析並立即確認身份。 不過，若入境時未提供指紋和面部資訊，則無法使用自動審查出境機。 同時，法務部還規定超過滯留期限者，護照及身份證不一致者等都不可以使用。

這個夏天來韓國遊玩的小夥伴們就可以體驗自動出境審查啦， 享受無壓力旅行！



「圖：NATE」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞