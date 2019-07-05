外國人「秒出關」來了！7月10日起：訪韓外國遊客可自助通關
明星 2019年7月5日 星期五10:00 Rui
韓劇、韓綜、韓國愛豆在全球的風靡也讓韓國成為了旅遊打卡熱門，韓國每年都會迎接千萬國外遊客的到訪。 日前，韓國法務部發佈最新公告，從7月10日起訪韓的外國遊客出境時無需事先登記即可自助出境。
公告中顯示，出境自動審查機使用對象為在韓國入境時提供面部和指紋審查的17歲以上短期訪問（不超過90天）外國人，可在主要機場(仁川、金浦、金海、濟州、大邱的5座港口及釜山港)出境時使用自動審查台。
以前，只有19歲以上擁有韓國居民身份證的居民或17歲以上擁有外國人登入證、居所申報者才能免除出入境審查事前登記，但今後出境的外國遊客也能享受到這一同等待遇。屆時只需要將護照放在指定區域，識別指紋和面部信息後就能輕鬆快速地出境，免除了人工審核時大排長隊的困擾。
法務部表示，外國遊客在韓國內停留的時間較短，因此入境時提供的指紋和面部資訊較為精準，機器可以自動分析並立即確認身份。 不過，若入境時未提供指紋和面部資訊，則無法使用自動審查出境機。 同時，法務部還規定超過滯留期限者，護照及身份證不一致者等都不可以使用。
這個夏天來韓國遊玩的小夥伴們就可以體驗自動出境審查啦， 享受無壓力旅行！
「圖：NATE」
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留言/評論
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今年五月去的時候 服務人員就叫我走自動的我還超級疑惑～
1小時前
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仁川機場申請後5月底跟6月底兩次去都自助了
（為何是7/10起?）
啊…看懂了，意思是7/10起“無需申請“即可快速通關🎉
這標題讓人誤會呀！😝
1小時前
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