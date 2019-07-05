外国人「秒出关」来了！7月10日起：访韩外国游客可自助通关

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韩剧、韩综、韩国爱豆在全球的风靡也让韩国成为了旅游打卡热门，韩国每年都会迎接千万国外游客的到访。 日前，韩国法务部发布最新公告，从7月10日起访韩的外国游客出境时无需事先登记即可自助出境。

公告中显示，出境自动审查机使用对象为在韩国入境时提供面部和指纹审查的17岁以上短期访问（不超过90天）外国人，可在主要机场(仁川、金浦、金海、济州、大邱的5座港口及釜山港)出境时使用自动审查台。



以前，只有19岁以上拥有韩国居民身份证的居民或17岁以上拥有外国人登入证、居所申报者才能免除出入境审查事前登记，但今后出境的外国游客也能享受到这一同等待遇。届时只需要将护照放在指定区域，识别指纹和面部信息后就能轻松快速地出境，免除了人工审核时大排长队的困扰。



法务部表示，外国游客在韩国内停留的时间较短，因此入境时提供的指纹和面部资讯较为精准，机器可以自动分析并立即确认身份。 不过，若入境时未提供指纹和面部资讯，则无法使用自动审查出境机。 同时，法务部还规定超过滞留期限者，护照及身份证不一致者等都不可以使用。

这个夏天来韩国游玩的小伙伴们就可以体验自动出境审查啦， 享受无压力旅行！



「图：NATE」

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