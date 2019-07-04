【有片】記得先準備好面紙！《同床異夢2》秋瓷炫向于曉光告白：「下輩子要不要也和我結婚？」

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這對「國際夫婦」共同攜手、跨越許多困難和挑戰，時隔8年終於迎來兩人的婚禮。因為收到來自于曉光太多的愛，秋瓷炫為丈夫準備「驚喜」，不止主角和賓客淚灑現場，許多觀眾們也深受感動… #同床異夢2

SBS《同床異夢2 - 你是我的命運》於1日播出最新一集，節目當天公開秋瓷炫、于曉光夫婦的婚禮片段，內容讓觀眾們直呼「感動」，引發話題。當天，秋于夫婦的親朋好友們都來到現場，他們分別穿著帥氣西裝和美麗婚紗，終於要一起邁向人生新的階段。于曉光的父母看到兒子和媳婦逐漸走向彼此的場面，也頻頻拭淚。

秋瓷炫曾透露，其實她的成長過程特別孤單。而她拿手的，就只有「演戲」。因為一個機緣，她前往中國工作，拍戲時遇到丈夫于曉光。丈夫給她滿滿的愛，丈夫的父母也把她當成「女兒」看待，這一切都讓她特別感激。秋瓷炫瞞著丈夫，要給他「驚喜」，準備了「求婚」。

燈光暗下來後，摻雜著激動和感動的情緒，秋瓷炫的眼淚已經快止不住了。她對著丈夫告白：「你不知道我有多感謝你。沒有家人和朋友，獨自一人在異鄉，對於孤獨、只能忙於工作的我，你是打造出我現在的人。于曉光，謝謝你來到我的身邊，謝謝你成為我的至親，謝謝你總是支持我，謝謝你總是不讓我孤獨、逗我笑。要和你一起走下去的這輩子實在太短，如果可以的話，希望下輩子也可以遇見你」、「下輩子，要不要也和我結婚？」

不只夫妻倆哭成「淚人兒」，在場賓客、一起觀看這段影片的棚內嘉賓和主持人們，也都流下淚水，場面令人動容。

婚禮結束後，馬上變成秋于夫婦的兒子、「大海」的週歲宴（註：兩人先登記結婚，之後兒子出生，才補辦婚禮）。在大海的臉上，可以看到秋于夫婦的影子。令人心痛的是，秋瓷炫在生大海時，突然出現「產後癲癇症狀」，隨即被送到急診室進行急救。消息傳出後震驚各方，還好苦盡甘來，秋于夫婦度過難關，大海也成長茁壯。秋于夫婦和大海啊，為你們應援！一定要幸福的過生活哦～

（圖片、影片來源：SBS《同床異夢2 - 你是我的命運》）

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