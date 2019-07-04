李佳恩與Pledis娛樂專屬合約到期，不再續約！公開手寫信：「對不起，我沒能站上更多的舞台！」
明星 2019年7月4日 星期四11:54 Yuan
今日，Pledis娛樂發表了正式聲明：「首先向喜愛並支持Pledis娛樂佳恩的粉絲們表示衷心的感謝，2019年7月6日之後，佳恩與我司的專屬合約到期。」
「佳恩在2012年加入After School，8年間作為我司藝人展開了多方面的活動，無論何時她都竭盡全力的活動，我司也非常感激。雙方就續約的問題進行了討論，確認了對彼此的信賴和尊重，但很遺憾的雙方追求的不同，未能達成續約的協議，在佳恩確定新的所屬社之前，Pledis將向其提供活動所需的支援。」
「在專屬合約結束之前的7月5日，為了一直支持她的粉絲們，將發表包含感恩之心的音源。希望未來大家繼續關注佳恩，我司也會真心為她的未來應援。」新曲《會記住的》MV預告也公開。
而李佳恩也通過手寫信表達了心境：「想對聽到合約終止消息而傷心的粉絲們說..對不起，我沒能站上更多的舞台，想對大家說謝謝你們一直給我的支持。以After School的成員佳恩出道，和粉絲們一起度過的時光真的非常幸福，很感謝那段時間跟我再一起的成員姊姊們。」
「雖然現在不是After School的成員佳恩，而是以李佳恩的身份和各位粉絲見面，但是不會忘記以前的時間。我會盡力讓大家看到我更好的一面，我會成為更好的人，以後也一起走下去吧！再次真心感謝你們。」
李佳恩去年以練習生身份參加《PRODUCE 48》，參賽過程中從沒有跌出前8名的她，在決賽中以第14名作收，無緣進入IZ*ONE。但之後都沒有新的作品，讓不少粉絲表示心疼，也希望她之後有更好的發展。
（圖：TVdaily、IG@by.gaeun、Mnet）
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