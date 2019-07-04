《Produce X 101》金宇硕已连续四周夺下话题性冠军，拥有最高人气却饱受攻击与「恶魔剪辑」 朴有天释放后近况首次公开 怀抱宠物狗&粉丝礼物成堆 BTS防弹少年团JIN：一个把价格约5条紫菜包饭的衬衣穿出100万效果的男人！ 薛仁雅戏约不断 有望主演 KBS 最新周末剧！ 徐玄和宣美，最近被越来越多人的人说「长很像」？！ 重温 Jannabi 的出道时期 以《Fools on the Hill》举行专场演唱会！ 《超人回来了》安娜告诉大家什么叫基因强大！这真的不是娜恩建厚的姐弟幼年照？ 【近 20 年唱片累积销量冠军】BTS防弹少年团夺冠 前十名唯一个人歌手是 IU！ SJ艺声上《Idol Radio》宣传新专辑！并表示：「下次应该是团体一起出演 但怕会『精神出走』」 请夏谈 I.O.I 合体计画 「毫无负担，大家都正在努力练习！」 【有片】记得先准备好面纸！《同床异梦2》秋瓷炫向于晓光告白：「下辈子要不要也和我结婚？」 恭喜请夏！〈Snapping〉昨首度征服音乐节目 宋慧乔离婚公公很受伤？宋仲基父亲被爆失联？ BTS防弹少年团新片上映在即 一分钟长预告抢先看！ BTS防弹少年团JIN演技爆发：《BTS WORLD》与小女孩对戏又帅又有爱❤

这对「国际夫妇」共同携手、跨越许多困难和挑战，时隔8年终於迎来两人的婚礼。因为收到来自于晓光太多的爱，秋瓷炫为丈夫准备「惊喜」，不止主角和宾客泪洒现场，许多观众们也深受感动… #同床异梦2

SBS《同床异梦2 - 你是我的命运》於1日播出最新一集，节目当天公开秋瓷炫、于晓光夫妇的婚礼片段，内容让观众们直呼「感动」，引发话题。当天，秋于夫妇的亲朋好友们都来到现场，他们分别穿著帅气西装和美丽婚纱，终於要一起迈向人生新的阶段。于晓光的父母看到儿子和媳妇逐渐走向彼此的场面，也频频拭泪。

秋瓷炫曾透露，其实她的成长过程特别孤单。而她拿手的，就只有「演戏」。因为一个机缘，她前往中国工作，拍戏时遇到丈夫于晓光。丈夫给她满满的爱，丈夫的父母也把她当成「女儿」看待，这一切都让她特别感激。秋瓷炫瞒著丈夫，要给他「惊喜」，准备了「求婚」。

灯光暗下来后，掺杂著激动和感动的情绪，秋瓷炫的眼泪已经快止不住了。她对著丈夫告白：「你不知道我有多感谢你。没有家人和朋友，独自一人在异乡，对於孤独、只能忙於工作的我，你是打造出我现在的人。于晓光，谢谢你来到我的身边，谢谢你成为我的至亲，谢谢你总是支持我，谢谢你总是不让我孤独、逗我笑。要和你一起走下去的这辈子实在太短，如果可以的话，希望下辈子也可以遇见你」、「下辈子，要不要也和我结婚？」

不只夫妻俩哭成「泪人儿」，在场宾客、一起观看这段影片的棚内嘉宾和主持人们，也都流下泪水，场面令人动容。

婚礼结束后，马上变成秋于夫妇的儿子、「大海」的周岁宴（注：两人先登记结婚，之后儿子出生，才补办婚礼）。在大海的脸上，可以看到秋于夫妇的影子。令人心痛的是，秋瓷炫在生大海时，突然出现「产后癫痫症状」，随即被送到急诊室进行急救。消息传出后震惊各方，还好苦尽甘来，秋于夫妇度过难关，大海也成长茁壮。秋于夫妇和大海啊，为你们应援！一定要幸福的过生活哦～

（图片、影片来源：SBS《同床异梦2 - 你是我的命运》）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻