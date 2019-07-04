【有片】记得先准备好面纸！《同床异梦2》秋瓷炫向于晓光告白：「下辈子要不要也和我结婚？」

这对「国际夫妇」共同携手、跨越许多困难和挑战，时隔8年终於迎来两人的婚礼。因为收到来自于晓光太多的爱，秋瓷炫为丈夫准备「惊喜」，不止主角和宾客泪洒现场，许多观众们也深受感动… #同床异梦2
SBS《同床异梦2 - 你是我的命运》於1日播出最新一集，节目当天公开秋瓷炫、于晓光夫妇的婚礼片段，内容让观众们直呼「感动」，引发话题。当天，秋于夫妇的亲朋好友们都来到现场，他们分别穿著帅气西装和美丽婚纱，终於要一起迈向人生新的阶段。于晓光的父母看到儿子和媳妇逐渐走向彼此的场面，也频频拭泪。
秋瓷炫曾透露，其实她的成长过程特别孤单。而她拿手的，就只有「演戏」。因为一个机缘，她前往中国工作，拍戏时遇到丈夫于晓光。丈夫给她满满的爱，丈夫的父母也把她当成「女儿」看待，这一切都让她特别感激。秋瓷炫瞒著丈夫，要给他「惊喜」，准备了「求婚」。
灯光暗下来后，掺杂著激动和感动的情绪，秋瓷炫的眼泪已经快止不住了。她对著丈夫告白：「你不知道我有多感谢你。没有家人和朋友，独自一人在异乡，对於孤独、只能忙於工作的我，你是打造出我现在的人。于晓光，谢谢你来到我的身边，谢谢你成为我的至亲，谢谢你总是支持我，谢谢你总是不让我孤独、逗我笑。要和你一起走下去的这辈子实在太短，如果可以的话，希望下辈子也可以遇见你」、「下辈子，要不要也和我结婚？」
不只夫妻俩哭成「泪人儿」，在场宾客、一起观看这段影片的棚内嘉宾和主持人们，也都流下泪水，场面令人动容。
婚礼结束后，马上变成秋于夫妇的儿子、「大海」的周岁宴（注：两人先登记结婚，之后儿子出生，才补办婚礼）。在大海的脸上，可以看到秋于夫妇的影子。令人心痛的是，秋瓷炫在生大海时，突然出现「产后癫痫症状」，随即被送到急诊室进行急救。消息传出后震惊各方，还好苦尽甘来，秋于夫妇度过难关，大海也成长茁壮。秋于夫妇和大海啊，为你们应援！一定要幸福的过生活哦～
（图片、影片来源：SBS《同床异梦2 - 你是我的命运》）
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