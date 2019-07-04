BTS防彈少年團JIN：一個把價格約5條紫菜包飯的襯衣穿出100萬效果的男人！
明星 2019年7月4日 星期四10:04 Rui
說起防彈少年團的大哥JIN，大家都非常的熟悉，作為一個顏值和業務能力並存的男愛豆，從出道開始他就一直備受大家的喜愛。
前不久舉辦的防彈少年團粉絲會上，JIN穿了一件黑色音符印花襯衣登場，當時就吸引了廣大粉絲的關注，大家紛紛稱讚那件襯衣完美襯托出了JIN的貴公子氣質，是JIN最愛的低調奢華路線。
就是這件襯衣啦！ 作為世界豆的一員，我們以為JIN的這件衣服至少也要有1、200万韓幣，誰知沒過多久就有網友扒出這件襯衣根本就不是什麼名牌，而是售價只有12900韓幣的普通牌子！！ 在韓國這種一根紫菜包飯都要賣2500韓幣的高消費國家，JIN的一件衣服約等於5條紫菜包飯，難怪連粉絲們都震驚不已。直到現在小編都懷疑，確定不是129萬韓幣嗎？？？
作為一個身價很高的明星，JIN能穿一萬多韓幣的衣服已經是很罕見的一件事了，沒想到他還將一件1萬多韓幣的襯衫穿出了100萬的感覺。
其實無關衣服的價格，JIN就是那種光靠自身氣質就能Hold住全場的男孩。
「圖：PANN」
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