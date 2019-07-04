BTS防弹少年团JIN：一个把价格约5条紫菜包饭的衬衣穿出100万效果的男人！
明星 2019年7月4日 星期四10:04 Rui
说起防弹少年团的大哥JIN，大家都非常的熟悉，作为一个颜值和业务能力并存的男爱豆，从出道开始他就一直备受大家的喜爱。
前不久举办的防弹少年团粉丝会上，JIN穿了一件黑色音符印花衬衣登场，当时就吸引了广大粉丝的关注，大家纷纷称赞那件衬衣完美衬托出了JIN的贵公子气质，是JIN最爱的低调奢华路线。
就是这件衬衣啦！ 作为世界豆的一员，我们以为JIN的这件衣服至少也要有1、200万韩币，谁知没过多久就有网友扒出这件衬衣根本就不是什么名牌，而是售价只有12900韩币的普通牌子！！ 在韩国这种一根紫菜包饭都要卖2500韩币的高消费国家，JIN的一件衣服约等於5条紫菜包饭，难怪连粉丝们都震惊不已。直到现在小编都怀疑，确定不是129万韩币吗？？？
作为一个身价很高的明星，JIN能穿一万多韩币的衣服已经是很罕见的一件事了，没想到他还将一件1万多韩币的衬衫穿出了100万的感觉。
其实无关衣服的价格，JIN就是那种光靠自身气质就能Hold住全场的男孩。
「图：PANN」
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