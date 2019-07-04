薛仁雅戲約不斷 有望主演 KBS 最新週末劇！
韓劇 2019年7月4日 星期四09:53 施乃琪
最近接連在《Running Man》引發話題的薛仁雅人氣急升，超有趣的她也有望回歸小螢幕啦！
多位電視台相關人士在昨天（3 日）透露，薛仁雅已接到 KBS 2TV 全新週末電視劇《愛情 Beautiful，人生 Wonderful》（暫譯，사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀）的邀約，有望擔綱女主角。
作為喜劇的《愛情 Beautiful，人生 Wonderful》預定於今年 9 月開播，劇情融合通俗與愛情元素，描寫在壽命延長的時代，人們重新找回一度因錯誤選擇而扭曲的人生。有別於題材通常較為老派的其他週末劇，這齣作品將開展與過去截然不同的故事。
薛仁雅獲邀演出的主角是經歷過競爭激烈的青春期，目前以打工賺取生活費同時已準備公務員考試八年的「金清雅」（音譯，김청아）。個性充滿義氣的她經常為他人打抱不平，卻意外與毫不關心他人的不婚主義者「具俊輝」（音譯，구준휘）相遇，於是展開一連串的有趣故事。
另一方面，2015 年才出道的薛仁雅至今已參演過《大力女子都奉順》、《學校 2017》、《特別勞動監督官趙掌風》⋯⋯等多齣備受討論的電視劇。
（照片來源：Oui Entertainment、TVDaily）
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