BTS防彈少年團V＆SUGA一起運動！Hold得住滿臉大汗的顏值才是真正的帥～♥

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帥的人不管做什麼都會很帥，比如哪怕是運動流汗，防彈少年團的V和SUGA都有著別人無法比擬的帥氣。

YouTube頻道《BANGTANTV》公開了一則「「PREVIEW」BTS MEMORIES OF 2018 DVD」錄像，描寫了防彈少年團的日常生活和工作等。 而最吸引ARMY們的一個鏡頭就是V和SUGA一起運動的部分。



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穿著黑色T恤的V和SUGA拎著啞鈴在做負重深蹲，兩人在教練的指導下認真做好每一個動作。 一般來說，運動之後會汗流浹背，臉色發紅，顏值堪憂。 但V雖然面帶汗水，卻依舊遮擋不住他的明星氣質，帥氣依舊。 側面看過去，他鼻樑高挺，下巴線條清晰，完全就是雕刻美男。



而SUGA戴了一頂帽子，和V一樣素顏出鏡，運動過後的他依舊膚色白皙，累了也只是抿嘴發力，完全沒有猙獰的醜態。



「圖:PANN」

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