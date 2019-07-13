BTS防弹少年团V＆SUGA一起运动！Hold得住满脸大汗的颜值才是真正的帅～♥

BTS防弹少年团V＆SUGA一起运动！Hold得住满脸大汗的颜值才是真正的帅～♥

明星   2019年7月13日   星期六08:20   Rui   118

帅的人不管做什么都会很帅，比如哪怕是运动流汗，防弹少年团的V和SUGA都有著别人无法比拟的帅气。

YouTube频道《BANGTANTV》公开了一则「「PREVIEW」BTS MEMORIES OF 2018 DVD」录像，描写了防弹少年团的日常生活和工作等。 而最吸引ARMY们的一个镜头就是V和SUGA一起运动的部分。

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穿著黑色T恤的V和SUGA拎著哑铃在做负重深蹲，两人在教练的指导下认真做好每一个动作。 一般来说，运动之后会汗流浃背，脸色发红，颜值堪忧。 但V虽然面带汗水，却依旧遮挡不住他的明星气质，帅气依旧。 侧面看过去，他鼻梁高挺，下巴线条清晰，完全就是雕刻美男。

而SUGA戴了一顶帽子，和V一样素颜出镜，运动过后的他依旧肤色白皙，累了也只是抿嘴发力，完全没有狰狞的丑态。

「图:PANN」

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留言/评论
  • Justforfun Yeah
    ♥ Kim Taehyung 방탄소년단 뷔 ♥ #방탄소년단뷔 #뷔 #태태 #태형 #방탄소년단 #김태형 #CGV #BTSV #bts #V #KimTaehyung #taehyung #handsome #beauty #musiclover #ethereal #cute #beautiful #dancer #model #photographer #fashion #fashionista #gorgeous #booklover #kpopidol #producer #actor #singer
    2019年7月6日 21:58
  • 英華許
    🤭🤭
    2019年7月6日 09:37
  • Silvia Chen
    跟主題無關。 但有沒有玩BTS WORLD的阿米們， 跟我一樣在過ANOTHER STORY的時候， 覺得自己很像私生飯的... 感覺良心好不安啊， 但是這大概是唯一正大光明當私生飯的時刻了吧~
    2019年7月6日 12:40
  • 조아라
    Taehyung looks amazingly handsome 😘
    2019年7月6日 20:30
  • Selena Jt
    Kim Taehyung, V wow ..you're so gorgeous. #방탄소년단뷔 #뷔 #방탄소년단 #태형 #BTSV #Taehyung
    2019年7月6日 15:01
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