BTS防弹少年团V＆SUGA一起运动！Hold得住满脸大汗的颜值才是真正的帅～♥

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帅的人不管做什么都会很帅，比如哪怕是运动流汗，防弹少年团的V和SUGA都有著别人无法比拟的帅气。

YouTube频道《BANGTANTV》公开了一则「「PREVIEW」BTS MEMORIES OF 2018 DVD」录像，描写了防弹少年团的日常生活和工作等。 而最吸引ARMY们的一个镜头就是V和SUGA一起运动的部分。



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穿著黑色T恤的V和SUGA拎著哑铃在做负重深蹲，两人在教练的指导下认真做好每一个动作。 一般来说，运动之后会汗流浃背，脸色发红，颜值堪忧。 但V虽然面带汗水，却依旧遮挡不住他的明星气质，帅气依旧。 侧面看过去，他鼻梁高挺，下巴线条清晰，完全就是雕刻美男。



而SUGA戴了一顶帽子，和V一样素颜出镜，运动过后的他依旧肤色白皙，累了也只是抿嘴发力，完全没有狰狞的丑态。



「图:PANN」

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