BTS防弹少年团V＆SUGA一起运动！Hold得住满脸大汗的颜值才是真正的帅～♥
明星 2019年7月13日 星期六08:20 Rui
帅的人不管做什么都会很帅，比如哪怕是运动流汗，防弹少年团的V和SUGA都有著别人无法比拟的帅气。
YouTube频道《BANGTANTV》公开了一则「「PREVIEW」BTS MEMORIES OF 2018 DVD」录像，描写了防弹少年团的日常生活和工作等。 而最吸引ARMY们的一个镜头就是V和SUGA一起运动的部分。
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穿著黑色T恤的V和SUGA拎著哑铃在做负重深蹲，两人在教练的指导下认真做好每一个动作。 一般来说，运动之后会汗流浃背，脸色发红，颜值堪忧。 但V虽然面带汗水，却依旧遮挡不住他的明星气质，帅气依旧。 侧面看过去，他鼻梁高挺，下巴线条清晰，完全就是雕刻美男。
而SUGA戴了一顶帽子，和V一样素颜出镜，运动过后的他依旧肤色白皙，累了也只是抿嘴发力，完全没有狰狞的丑态。
「图:PANN」
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♥ Kim Taehyung 방탄소년단 뷔 ♥
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2019年7月6日 21:58
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跟主題無關。
但有沒有玩BTS WORLD的阿米們，
跟我一樣在過ANOTHER STORY的時候，
覺得自己很像私生飯的...
感覺良心好不安啊，
但是這大概是唯一正大光明當私生飯的時刻了吧~
2019年7月6日 12:40
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Taehyung looks amazingly handsome 😘
2019年7月6日 20:30
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Kim Taehyung, V wow ..you're so gorgeous.
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2019年7月6日 15:01