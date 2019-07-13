EXO伯賢談及BTS：為防彈少年團鼓掌是理所當然的；EXO會團結走下去！

EXO和防彈少年團，在K-POP圈一直被拿來比較。
EXO不可否認地很厲害，韓娛三大巨頭之一的SM娛樂旗下專力打造的傳統K-POP男團，從顏值、歌舞到綜藝，再到個人能力，成員們都是歷經多年練習生生活，從一眾練習生中精選出來的。而出道後的他們確實也不負眾望，一出道就站上了巔峰。
防彈少年團，則是小公司BIG HIT打造的傳奇。短短幾年就從名不見經傳的小團成長為震撼全世界的全球豆，不僅讓公司成功上市，成員們本人也站上了聯合國大會的演講台，成為了全世界廣大青少年乃至成人們的正能量偶像。 7名成員無論是唱歌跳舞等業務能力，還是私下的人品等，都令人折服。
這樣優秀的兩隻男團自然會被拿來比較。而最近伯賢就透露了自己對於防彈少年團的想法。 7月10日，伯賢推出了自己的SOLO專輯，目前正在積極宣傳中。作為愛豆，他的亮相自然引發了廣大關注，記者會上就被問如何看到後輩男團防彈少年團的成長之勢。伯賢表示：「我和成員們都認為就像這樣互相期盼著幸福生活也很不錯，如果成員之前沒有友情的話我們也不可能走到現在，即使我們什麼都不說，但卻都知道對方在想什麼。」
伯賢接著稱：「也真心希望今後EXO的未來能像現在這樣牢固，不管暫時少了誰，其他人都能夠填補，維持著這種堅固一直走下去。也希望大家今後還能一直關注EXO的未來，好奇我們的未來。」
而對於防彈少年團，伯賢表示：「我真的認為他們很偉大，是一群非常認真努力的朋友，他們也有非常值得我們學習的地方，作為歌手有互相學習的地方，對於他們出色的部分，為他們鼓掌是理所當然的事情。」絲毫不吝嗇對後輩的稱讚。
「圖：SM、BIG HIT」
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