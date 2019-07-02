網劇《戀愛播放列表4》近期首播！「姜允」回歸、新角色「智敏」是什麼樣的人物？

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（微雷）人氣網路劇《戀愛播放列表》帶著第4季回來啦！每週三、週六更新，目前播至第4集。本季加入金賽綸飾演的新角色──「智敏」，大家都開始追看了嗎？



由「PLAYLIST」製作的網路劇《戀愛播放列表4》已於近期首播。全新一季延續先前風格，繼續描述大學校園裡的青春故事：主角們開始面臨畢業和兵役，總覺得遙遙無期的大學生活，也即將走到盡頭，大家為了全新生活開始做起準備工作。





姜允服完兵役並且復學，出現在大學校園的他，和前女友在仁重逢。雖然兩人不是情侶了，但心裡絕對還有對方。劇情發展至今，其實還沒有道出姜允和在人分手的真正原因。他們就此錯過，或者復合呢？





在上一季裡，天空向「至親」青綠透露自己的感情，但青綠覺得很堂皇：「好朋友怎麼可以相愛？！」不想給青綠壓力，天空決定收拾自己的情緒，繼續以「好朋友」的方式陪在青綠旁邊，但心裡還是無法放下她。



新登場的智敏以「應援團」的一員活躍於校園中，同時她也著迷於「聯誼」。但這都是有理由的，因為她在找一個人。某天，終於被她找到了，那就是天空，但天空完全不記得她，看起來也沒有和智敏相遇過的記憶。

同時，智敏還是姜允在課堂上的「學習夥伴」。姜允、在仁、天空、青綠和智敏的關係，將會如何發展呢？



以上為本季的劇情主線。而俊模和民宇去當兵了；俊模和度英則在早前公開的「香港迪士尼特別篇」中，確認彼此的心意；賢勝和智媛復合後，重回以前甜蜜的日常。



另外，Brown Eyed Girls成員JeA也特別出演該劇，飾演大學教授。想收看該部劇集的粉絲們，可以點擊這裡。

（圖片來源：V LIVE《戀愛播放列表》）

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