成立16年將改名！防彈少年團的所屬公司Big Hit娛樂，預計將換上新名「HYBE」！

從2005年創立的＃Big Hit Entertainment，16年後即將就要換上新名稱了嗎～

防彈少年團所屬的經紀公司Big Hit娛樂，在昨日10號時宣布將會在月底的定期股東大會時，將提出更換公司名稱的提案，新的集團名稱將會命名為「HYBE」，而且改名後的事業版圖也會逐漸擴大，包含通訊業、旅遊業、房地產等等，項目將會越來越多。



(圖片來源：Big Hit Entertainment)

而原本的Big Hit娛樂除了世界級男團防彈少年團、TOMORROW X TOGETHER、李賢，還有旗下子公司的歌手藝人，包含SEVENTEEN、NU'EST、GFRIEND、ZICO等等。

自從Big Hit娛樂上市後，就合併了許多中小的經紀公司，像是收購了Source Music、Pledis娛樂、KOZ娛樂等公司，而2005年創立至今，也有16年的歷史了！

目前改名的消息一傳出，也是引起不少討論，也有一說是「HYBE」是統整所有公司的集團名稱，Big Hit娛樂只是會變成其中一支線，不會變動原本的名稱，而詳細的事項也只能等待之後的公告了～

(封圖來源：IG@bts.bighitofficial、IG@txt_bighit)

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