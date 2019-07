前SM創意總監閔希珍加入Big Hit!將擔任新Label的CEO,主導新女團的出道! 崔振赫公開接演新劇《Justice》律師男主的理由:想挑戰善惡兩面都有的角色! EXO D.O.(都敬秀)今日(1日)現役入伍!SOLO曲《沒關係(That’s okay)》下午公開 BTS防彈少年團做什麼都成功 《BTS World》OST 征服海內外榜單! Every day is Girl's Day!四人合體支持素珍新作 這次是真的確定啦!I.O.I在解散2年半後宣布重組,將在10月以9人團形式回歸! 張文福所屬團體 LIMITLESS 敲定下週出道 各種預告將來襲! Super Junior D&E 香港演唱會和粉絲互稱「大叔」、「阿珠媽」 河成雲的最新創作聽起來如何?〈BXXX〉亮點集錦公開! 來到《姜食堂》…客人們看到安宰賢出現在大廳的反應!「宛如精靈降臨到人世間」 BIGBANG T.O.P退伍日期再提前:7月8日→7月6日 確定了!女子篇《一日三餐》15 日投入錄影 驚喜!DAY6 月中閃電回歸 新世巡即將開跑 AB6IX朴佑鎮腳踝韌帶受傷 短期內調整活動結構 朴春出道後第一次 將為《香水》演唱 OST! tvN新劇《當惡魔呼喊你的名字時》公開首版預告!鄭敬淏、朴誠雄雙人海報引發話題 就是今天!GFRIEND 攜迷你七輯〈Fever Season〉正式揭開熱帶夜 昨遇韓美朝三方會談《Running Man》、《家師父一體》、《蒙面歌王》停播 【圖多】金秀賢今日(1日)退伍!「感謝大家的等待 現在非常想要演戲」 【不定時更新!】7月份有誰會來港澳跟大家見面呢? 那個曾統一飯圈的《Oh!My Baby》泰吳長大了~6歲就擁有完成型帥氣!網友:長大姐姐嫁你XD

從 2009 年出道至今,朴春特色十足的歌聲早已廣為人知,但直到今天她才準備第一次挑戰 OST!

KBS 2TV 今天(1 日)透露,朴春將為正在播出的月火劇《香水》演唱最新 OST “I Do I Do”,在出道滿十年後終於首度為電視劇獻聲。

“I Do I Do” 是一首 pop ballad 風格的歌曲,將由朴春以感性又充滿力道的歌聲,來詮釋劇中主角徐伊道和閔藝琳的愛情發展。配合深情的歌詞「I do I do I do anything for you / 如果是為了你都能拋棄自己⋯⋯為了你而呼吸 / 為了你而存在 / 你是我的星星 Everything 我會守護你」,旋律以夢幻的鋼琴伴奏加上節奏鮮明的吉他為主,勢必將成為一首令人印象深刻的 OST。

另一方面,朴春今年終於久違地隻身回歸,兩支主打歌「春」和 “4:44” 都大獲好評;今晚在收看《香水》前,別忘了先鎖定朴春演唱的 “I Do I Do” 音源!



(照片來源:newharoobompark、KBS)

