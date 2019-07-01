就是今天！GFRIEND 攜迷你七輯〈Fever Season〉正式揭開熱帶夜

就是今天！GFRIEND 攜迷你七輯〈Fever Season〉正式揭開熱帶夜

KPOP   2019年7月1日   星期一10:32   施乃琪  

稍晚 GFRIEND 就要帶著 〈Fever Season〉回歸了，在那之前來最後預習一次這張新作品吧！

Source Music 上週末公開了 GFRIEND 迷你七輯 〈Fever Season〉的亮點集錦，從最新主打歌「熱帶夜」、”Mr. Blue”、”Smile”、”Wish”、”Paradise”、「期待」到韓文版的（原日語單曲）”Flower” 各自都有清爽或感性的應景魅力。

這張迷你專輯總共收錄了八首歌曲，除了主打歌由多次為 GFRIEND 打造暢銷歌曲、讓人絕對因信賴而聽的作曲家創作外，「期待」更由 GFRIEND 全員參與作詞，是特地獻給粉絲 Buddy 的感謝之作。

今晚六點（韓國時間）GFRIEND 就會發行〈Fever Season〉的完整音源和 MV，而八點則會在 V LIVE 上直播回歸發表會，到時候別忘了鎖定囉！


（照片與影片來源：Source Music）

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