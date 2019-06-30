台灣最好吃美食之一！韓國儂特利推出期間限定《比臉大的炸雞排》啦！
生活 2019年6月30日 星期日08:30 Kunni
雖然韓國有很多好吃的本地美食可以吃，但同時也可以吃到很多異國的料理，韓國儂特利最推出的新產品就是來自台灣超人氣美食 --《炸雞排》！
我自己本身很愛吃韓國料理，除了炸醬麵、炸雞以及太辣的食物之外，其他的感覺我可以天天吃都不膩~
不知道大家有沒有這樣的經驗? 之前我去韓國常常一次待超過10天，有時候就會有點想念自己國家的食物，尤其夜深人靜回到飯店時，真的突然會很想吃鹽酥雞或是雞排！
而最近在韓國的台灣人可能有口福了，雖然價格貴了點，但是儂特利推出的新產品竟然是台灣超好吃的美食之一《炸雞排》啊！
儂特利的雞排分兩個口味，第一種就是原味。大家知道雞排好吃的地方也就在於厚厚的雞肉外面包覆著酥脆的外皮，沒吃到皮等於沒吃雞排！！！價格部分為韓幣3,400元，尺寸為S
而另一個則是辣味了，因為我還沒吃過所以不太確定是怎麼樣的形式。尺寸為L，幾乎是要比臉大的炸雞排！售價部分則是4,300元，因為雞排比較大塊所以比原味稍貴了一點點。
自6/27開始到7/3有優惠活動，使用APP的優惠券，原味雞排則優惠為2500元，另外還有一些免費吃雞排的活動，有興趣的人可以去儂特利官網看看。
資料來源 : 롯데리아
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