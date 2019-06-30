囤貨清單！ 韓國大創DAISO 2019上半年最暢銷商品TOP 5 NU'EST黃旼炫、VIXX LEO化身瑞典伯爵，玫瑰+制服誘惑太迷人了~！ BTS防彈少年團作品氣勢持久 盤踞告示牌主榜已滿 10 週！ 女隊友的男友力！ 第一時間保護成員不走光 國家的PICK！EXO出席青瓦台國宴，送給川普女兒親筆簽名專輯！ 送走《阿宮》兩位前妻後…這次是未婚妻！徐智慧有望加盟tvN新劇《愛的迫降》與玄彬、孫藝珍合作 真的是太可愛啦！愛豆「撞臉」小動物：沒有最萌只有更萌～ 宇宙少女前進日本 8 月首度舉行巡迴演唱會！ 韓國玩樂新體驗：夏夜在漢江邊吃雞啤看電影！ 關注香港「反送中」群眾的韓國藝人：金義聖、金晶恩 重溫BTS防彈少年團的真男人魅力！〈 Boy in Luv 〉MV 破三億 當爸還是一樣嗨！god 朴俊炯將辦慶生見面會 I❤BTS！防彈少年團的全球明星收割之路XD 超可愛！韓國GS25推出《Toy Story》小風扇：胡迪&巴斯光年全都有！ 池昌旭IG更新，上傳『變臉男人味』影片超有趣 韓劇 7月大爆劇，14 部新韓劇將席捲這一季熱夏！ 台灣最好吃美食之一！韓國儂特利推出期間限定《比臉大的炸雞排》啦！ BTS防彈少年團柾國自曝胎夢：大黑豬帶著7隻小豬的故事是誰說的呢XD 嘻哈詩人EPIK HIGH擊掌簽名有求必應：我們每年都要來台灣！

雖然韓國有很多好吃的本地美食可以吃，但同時也可以吃到很多異國的料理，韓國儂特利最推出的新產品就是來自台灣超人氣美食 --《炸雞排》！

我自己本身很愛吃韓國料理，除了炸醬麵、炸雞以及太辣的食物之外，其他的感覺我可以天天吃都不膩~

不知道大家有沒有這樣的經驗? 之前我去韓國常常一次待超過10天，有時候就會有點想念自己國家的食物，尤其夜深人靜回到飯店時，真的突然會很想吃鹽酥雞或是雞排！

而最近在韓國的台灣人可能有口福了，雖然價格貴了點，但是儂特利推出的新產品竟然是台灣超好吃的美食之一《炸雞排》啊！

儂特利的雞排分兩個口味，第一種就是原味。大家知道雞排好吃的地方也就在於厚厚的雞肉外面包覆著酥脆的外皮，沒吃到皮等於沒吃雞排！！！價格部分為韓幣3,400元，尺寸為S



而另一個則是辣味了，因為我還沒吃過所以不太確定是怎麼樣的形式。尺寸為L，幾乎是要比臉大的炸雞排！售價部分則是4,300元，因為雞排比較大塊所以比原味稍貴了一點點。



自6/27開始到7/3有優惠活動，使用APP的優惠券，原味雞排則優惠為2500元，另外還有一些免費吃雞排的活動，有興趣的人可以去儂特利官網看看。

資料來源 : 롯데리아

Kunni@ KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞