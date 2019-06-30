台湾最好吃美食之一！韩国侬特利推出期间限定《比脸大的炸鸡排》啦！
生活 2019年6月30日 星期日08:30 Kunni
虽然韩国有很多好吃的本地美食可以吃，但同时也可以吃到很多异国的料理，韩国侬特利最推出的新产品就是来自台湾超人气美食 --《炸鸡排》！
我自己本身很爱吃韩国料理，除了炸酱面、炸鸡以及太辣的食物之外，其他的感觉我可以天天吃都不腻~
不知道大家有没有这样的经验? 之前我去韩国常常一次待超过10天，有时候就会有点想念自己国家的食物，尤其夜深人静回到饭店时，真的突然会很想吃盐酥鸡或是鸡排！
而最近在韩国的台湾人可能有口福了，虽然价格贵了点，但是侬特利推出的新产品竟然是台湾超好吃的美食之一《炸鸡排》啊！
侬特利的鸡排分两个口味，第一种就是原味。大家知道鸡排好吃的地方也就在於厚厚的鸡肉外面包覆著酥脆的外皮，没吃到皮等於没吃鸡排！！！价格部分为韩币3,400元，尺寸为S
而另一个则是辣味了，因为我还没吃过所以不太确定是怎么样的形式。尺寸为L，几乎是要比脸大的炸鸡排！售价部分则是4,300元，因为鸡排比较大块所以比原味稍贵了一点点。
自6/27开始到7/3有优惠活动，使用APP的优惠券，原味鸡排则优惠为2500元，另外还有一些免费吃鸡排的活动，有兴趣的人可以去侬特利官网看看。
资料来源 : 롯데리아
Kunni@ KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论