囤貨清單! 韓國大創DAISO 2019上半年最暢銷商品TOP 5 NU'EST黃旼炫、VIXX LEO化身瑞典伯爵,玫瑰+制服誘惑太迷人了~! BTS防彈少年團作品氣勢持久 盤踞告示牌主榜已滿 10 週! 女隊友的男友力! 第一時間保護成員不走光 國家的PICK!EXO出席青瓦台國宴,送給川普女兒親筆簽名專輯! 送走《阿宮》兩位前妻後…這次是未婚妻!徐智慧有望加盟tvN新劇《愛的迫降》與玄彬、孫藝珍合作 真的是太可愛啦!愛豆「撞臉」小動物:沒有最萌只有更萌~ 宇宙少女前進日本 8 月首度舉行巡迴演唱會! 韓國玩樂新體驗:夏夜在漢江邊吃雞啤看電影! 關注香港「反送中」群眾的韓國藝人:金義聖、金晶恩 重溫BTS防彈少年團的真男人魅力!〈 Boy in Luv 〉MV 破三億 當爸還是一樣嗨!god 朴俊炯將辦慶生見面會 I❤BTS!防彈少年團的全球明星收割之路XD 超可愛!韓國GS25推出《Toy Story》小風扇:胡迪&巴斯光年全都有! 池昌旭IG更新,上傳『變臉男人味』影片超有趣 韓劇 7月大爆劇,14 部新韓劇將席捲這一季熱夏! 台灣最好吃美食之一!韓國儂特利推出期間限定《比臉大的炸雞排》啦! BTS防彈少年團柾國自曝胎夢:大黑豬帶著7隻小豬的故事是誰說的呢XD 嘻哈詩人EPIK HIGH擊掌簽名有求必應:我們每年都要來台灣!

無懼政權打壓,敢表達政見,向來是韓國藝人擁有的獨有風骨,來看看韓國藝人如何為其應援。

(撰寫文章日期:6月20日)

無懼政權打壓,敢表達政見,向來是韓國藝人擁有的獨有風骨。早前在反朴槿惠的群眾燭光運動期間,不少演員與歌手未有因為憂心被政權封殺,影響事業,而決定左閃右避選擇低頭默不作聲,反而無畏無懼地更勇敢地在站在主張正義與抗爭的群眾一端,並借用公眾人物的身份,身體力行發聲,且鼓動國民爭取更自由的社會未來。

今次香港爆發的「反送中」民眾運動中,也有一些韓國藝人,願意站出來,在網上發言,聲援香港人的示威行動。一向敢言,曾經在主持的電視節目內大力抨擊前總統李明博,還有經常力挺工人運動與批評特權行為的韓國著名實力派演員金義聖,從上周起至剛過去的周日,兩度在其 Instagram 上聲援並支持香港「反送中」的群眾,寫上「I pray for the people of HK」與「I am so proud of you, #hongkonger」,欣賞香港人爭取反惡法的決心。



另外,上周來港探望丈夫的韓國女藝人金晶恩,便碰巧遇上了周日 200 萬港人一同上街遊行場面。前天,她便在其個人 Instagram 上載了一段在遊行現場拍攝的短片,並寫上一段感言:「香港市民身穿黑色上衣,和平示威持續到深夜,那裏我看到了很多學生,祈禱不再有人傷亡。」帖子下也有不少網民向她表示感謝,並聲言會支持香港的民主運動。



每當談起香港,韓國也會必然地想起成龍。今天已貴為尊貴政協代表的成龍,香港發生了重大的示威事件後,他的言論卻反過來盡顯他對港人事務莫不關心的醜惡一面。韓國也有媒體報導成龍對「反送中」一事的取態,六月中成龍在台灣進行宣傳活動,被記者問起有關香港的大型集會事件時,他竟然以一句「昨天才知道香港有一個大遊行,我都不知道是什麼事情。」作回應,引來大量網民猛烈抨擊他為人涼薄。



感謝金義聖與金晶恩,二人雖然不是香港人,但他們愛香港之心,比一些自稱為香港人的政協更值得我們愛戴。

---

圖片來源:金義聖 instagram、金晶恩 instagram

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

鍾樂偉@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞