关注香港「反送中」群众的韩国艺人：金义圣、金晶恩

无惧政权打压,敢表达政见,向来是韩国艺人拥有的独有风骨,来看看韩国艺人如何为其应援。

(撰写文章日期:6月20日)

无惧政权打压,敢表达政见,向来是韩国艺人拥有的独有风骨。早前在反朴槿惠的群众烛光运动期间,不少演员与歌手未有因为忧心被政权封杀,影响事业,而决定左闪右避选择低头默不作声,反而无畏无惧地更勇敢地在站在主张正义与抗争的群众一端,并借用公众人物的身份,身体力行发声,且鼓动国民争取更自由的社会未来。

今次香港爆发的「反送中」民众运动中,也有一些韩国艺人,愿意站出来,在网上发言,声援香港人的示威行动。一向敢言,曾经在主持的电视节目内大力抨击前总统李明博,还有经常力挺工人运动与批评特权行为的韩国著名实力派演员金义圣,从上周起至刚过去的周日,两度在其 Instagram 上声援并支持香港「反送中」的群众,写上「I pray for the people of HK」与「I am so proud of you, #hongkonger」,欣赏香港人争取反恶法的决心。



另外,上周来港探望丈夫的韩国女艺人金晶恩,便碰巧遇上了周日 200 万港人一同上街游行场面。前天,她便在其个人 Instagram 上载了一段在游行现场拍摄的短片,并写上一段感言:「香港市民身穿黑色上衣,和平示威持续到深夜,那里我看到了很多学生,祈祷不再有人伤亡。」帖子下也有不少网民向她表示感谢,并声言会支持香港的民主运动。



每当谈起香港,韩国也会必然地想起成龙。今天已贵为尊贵政协代表的成龙,香港发生了重大的示威事件后,他的言论却反过来尽显他对港人事务莫不关心的丑恶一面。韩国也有媒体报导成龙对「反送中」一事的取态,六月中成龙在台湾进行宣传活动,被记者问起有关香港的大型集会事件时,他竟然以一句「昨天才知道香港有一个大游行,我都不知道是什么事情。」作回应,引来大量网民猛烈抨击他为人凉薄。



感谢金义圣与金晶恩,二人虽然不是香港人,但他们爱香港之心,比一些自称为香港人的政协更值得我们爱戴。

---

图片来源:金义圣 instagram、金晶恩 instagram

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

