玄彬+孫藝真tvN新作《愛的迫降》將接續池昌旭《請融化我》播出
韓劇 2019年6月28日 星期五13:55 Erin
玄彬與孫藝真繼電影《極智對決》後將再度攜手回歸小螢幕，主演tvN的最新周末劇《愛的迫降》，目前檔期定在池昌旭的《請融化我》之後接續播出。
電視劇《愛的迫降》早早選定男女主角人選為玄彬以及孫藝真，也已投入製作，即將接續在預計將於今年9月首播，由池昌旭及元珍雅主演的作品《請融化我》之後播出，預計可能會在2019年底播出。
《愛的迫降》描述某一天因遭受颶風以及滑翔傘的事物，在北韓不得不進行緊急迫降的財閥女繼承人尹世莉（孫藝真飾），以及為了愛她而將她好好隱匿及守護著的特級軍官黎正赫（玄彬飾），兩個不同世界的人將發展出什麼樣的愛情故事？本劇是電視劇《逆轉女王》《小媳婦女王》《來自星星的你》《製作人的那些事》《藍色海洋的傳說》的朴智恩作家最新力作，攜手《魔女的戀愛》《Good Wife》《火星生活》《浪漫史是別冊附錄》等的李政孝導演共同合作。
玄彬與孫藝真在去年上映的電影《極智對決》中的合作相當受到觀眾們的喜愛，玄彬也曾許願兩人能夠合作愛情戲碼，果然成真再度攜手演出電視劇作品，已有合作默契的兩人也將展現不同面向的演技給觀眾們。玄彬在劇中的角色兼具俊秀的外型以及最精銳的實力，將預告魅力無極限。而飾演身為韓國金字塔尖1％的集團繼承人孫藝真，也將展現前所未有的浪漫愛情演技。
《愛的迫降》預計將於2019年11月與觀眾們見面。
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