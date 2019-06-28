玄彬+孙艺真tvN新作《爱的迫降》将接续池昌旭《请融化我》播出
韩剧 2019年6月28日 星期五13:55 Erin
玄彬与孙艺真继电影《极智对决》后将再度携手回归小萤幕，主演tvN的最新周末剧《爱的迫降》，目前档期定在池昌旭的《请融化我》之后接续播出。
电视剧《爱的迫降》早早选定男女主角人选为玄彬以及孙艺真，也已投入制作，即将接续在预计将於今年9月首播，由池昌旭及元珍雅主演的作品《请融化我》之后播出，预计可能会在2019年底播出。
《爱的迫降》描述某一天因遭受飓风以及滑翔伞的事物，在北韩不得不进行紧急迫降的财阀女继承人尹世莉（孙艺真饰），以及为了爱她而将她好好隐匿及守护著的特级军官黎正赫（玄彬饰），两个不同世界的人将发展出什么样的爱情故事？本剧是电视剧《逆转女王》《小媳妇女王》《来自星星的你》《制作人的那些事》《蓝色海洋的传说》的朴智恩作家最新力作，携手《魔女的恋爱》《Good Wife》《火星生活》《浪漫史是别册附录》等的李政孝导演共同合作。
玄彬与孙艺真在去年上映的电影《极智对决》中的合作相当受到观众们的喜爱，玄彬也曾许愿两人能够合作爱情戏码，果然成真再度携手演出电视剧作品，已有合作默契的两人也将展现不同面向的演技给观众们。玄彬在剧中的角色兼具俊秀的外型以及最精锐的实力，将预告魅力无极限。而饰演身为韩国金字塔尖1％的集团继承人孙艺真，也将展现前所未有的浪漫爱情演技。
《爱的迫降》预计将於2019年11月与观众们见面。
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