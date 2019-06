宋仲基與宋慧喬急著離婚?為何選在此時公開? BTS防彈少年團橫掃美洲 票房成績在告示牌奪冠! 玄彬+孫藝真tvN新作《愛的迫降》將接續池昌旭《請融化我》播出 CIX 開始募集官方粉絲名 出道 showcase 即將登場! 時隔 10 年與「個人歌手殷志源」再會 新專輯奪 9 國 iTunes 冠軍! 超實力派組合!楊多一開唱邀 MAMAMOO、MeloMance 擔任嘉賓 I.O.I 合體有譜!「很快就會公布官方消息」 【有片】李昇基變身為「奶爸」!向李瑞鎮求救:「胳膊太疼了…幫我抱一下吧」 哥哥秒回:「你自己抱」 朴孝信第三次被起訴詐騙:以簽約為誘餌騙取4億韓元 OCN校園恐怖懸疑劇《臨時制先生》公開尹鈞相、琴世祿雙人海報! 繼「宇宙銀魚」的版本…SJ希澈&圭賢組成「宇宙酒鬼」演唱《蝴蝶睡姿》! 演員話題性《春夜》丁海寅奪下冠軍《WWW》張基龍首次擠進TOP.10 雙宋早在年初已有離婚徵兆! 宋慧喬暴瘦&宋仲基壓力過大脫髮 世勳、燦烈組成EXO小分隊「EXO-SC」!將於下月22日發表迷你1輯《What a life》 《初次見面我愛你》編劇超貼心,最後特別整理了一下四人的愛情關係! 被一隻手出賣? 金材昱&李伊再傳緋聞,男方公司火速否認 韓國7-11消暑冰品報到:相似度100%的西瓜冰! 金鍾旼自曝想結婚:最愛Red Velvet Irene!HAHA無奈到爆粗口,最後決定將全昭旻介紹給他XD GOT7又來香港啦~將於8月31日、9月1日開演唱會 已經2年了! SOOP娛樂公開家族大合照,你能認出幾個人? 宋慧喬說明手頭作品現況:「抉擇與離婚無關」

第一次、第二次被告時有人選擇給他機會,到了第三次,還會有人願意原諒他嗎?

今日韓媒報導,原告A某在昨日以詐騙罪向朴孝信提出了刑事起訴。

據悉,A某在2014年與朴孝信口頭約定簽約,並在隨後的2年裡向朴孝信提供了高檔車、手錶、現金等共4億韓元的好處,然而朴孝信卻並沒有履行約定。

為了朴孝信的方便,A某向其提供了他親自指定的價值2.7億韓元的賓利汽車,給他母親也提供了價值6000萬韓元的平治(賓士)汽車,以及1400萬元左右的手錶。 朴孝信還以「急需用錢」為由向A某6次借款共5800萬韓元,總共加起來約4億韓元。

然而,朴孝信在2016年8月與Jellyfish合約結束後,並沒有和A某簽約,而是簽了新生企劃公司Glove Entertainment。 A某表示抗議後,朴孝信切斷了與他的聯絡。



對此,朴孝信所屬社Glove予以反駁:「朴孝信沒有以簽約為條件騙取他人的金錢利益。 演唱會結束後將採取強硬的法律措施。 對於傷害藝人名譽的、沒有根據的虛偽事實的散播者也將採取強硬措施。 」

這是朴孝信第三次因為合約被告。 2006年與Nissi娛樂的訴訟以朴孝信返還全部合約金收尾,2008年又與Interstage打官司,經歷多次抗訴後被判賠償訴訟金額的一半15億元,以及遲延損害賠償金。 之後朴孝信償還了33億元的債務。

此外,朴孝信計畫本月29日(明天)在奧林匹克體操競技場舉辦出道20周年演唱會《LOVERS : Where is your love?》,一共6場。 Glove表示:「朴孝信目前專注於演唱會。 」

韓網友對其視線冷淡:「不是一兩次,已經第三次了,差不多能看出是誰有問題了吧」、「虛榮心有點強呢,不管演出時還是平時都一定穿名牌衣服,好像把花別人的錢看得理所當然,卻對之後的事沒有計劃,讓人失望 」。



(圖源:Glove Entertainment,KSD,朴孝信IG)

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞