朴孝信第三次被起訴詐騙：以簽約為誘餌騙取4億韓元

第一次、第二次被告時有人選擇給他機會，到了第三次，還會有人願意原諒他嗎？
今日韓媒報導，原告A某在昨日以詐騙罪向朴孝信提出了刑事起訴。
據悉，A某在2014年與朴孝信口頭約定簽約，並在隨後的2年裡向朴孝信提供了高檔車、手錶、現金等共4億韓元的好處，然而朴孝信卻並沒有履行約定。
為了朴孝信的方便，A某向其提供了他親自指定的價值2.7億韓元的賓利汽車，給他母親也提供了價值6000萬韓元的平治（賓士）汽車，以及1400萬元左右的手錶。 朴孝信還以「急需用錢」為由向A某6次借款共5800萬韓元，總共加起來約4億韓元。
然而，朴孝信在2016年8月與Jellyfish合約結束後，並沒有和A某簽約，而是簽了新生企劃公司Glove Entertainment。 A某表示抗議後，朴孝信切斷了與他的聯絡。
對此，朴孝信所屬社Glove予以反駁：「朴孝信沒有以簽約為條件騙取他人的金錢利益。 演唱會結束後將採取強硬的法律措施。 對於傷害藝人名譽的、沒有根據的虛偽事實的散播者也將採取強硬措施。 」
這是朴孝信第三次因為合約被告。 2006年與Nissi娛樂的訴訟以朴孝信返還全部合約金收尾，2008年又與Interstage打官司，經歷多次抗訴後被判賠償訴訟金額的一半15億元，以及遲延損害賠償金。 之後朴孝信償還了33億元的債務。
此外，朴孝信計畫本月29日（明天）在奧林匹克體操競技場舉辦出道20周年演唱會《LOVERS : Where is your love?》，一共6場。 Glove表示：「朴孝信目前專注於演唱會。 」
韓網友對其視線冷淡：「不是一兩次，已經第三次了，差不多能看出是誰有問題了吧」、「虛榮心有點強呢，不管演出時還是平時都一定穿名牌衣服，好像把花別人的錢看得理所當然，卻對之後的事沒有計劃，讓人失望 」。
（圖源：Glove Entertainment，KSD，朴孝信IG）
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