【有片】李昇基變身為「奶爸」！向李瑞鎮求救：「胳膊太疼了…幫我抱一下吧」 哥哥秒回：「你自己抱」

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天哪，李昇基有夠溫柔！居然能看到他和「美大哥」李瑞鎮一起帶孩子～



SBS將於今年（2019年）夏天於月火檔（週一、二）推出新綜藝節目《小森林》，節目主旨為明星們在綠草如茵、空氣清新的大自然中，建立和孩子們盡情玩耍的環保型託管之家的無公害清淨綜藝。李瑞鎮、李昇基、朴娜萊確定合作，共16集。

最新預告於近期公開。可以看到李昇基的懷裡抱著一位小寶寶、正溫柔地哄他入睡。發現要一直「晃動」，寶寶才不會哭，李昇基不由得感嘆：「這比運動還累啊…」但他的動作和聲音充滿溫柔，讓人看了覺得相當平靜、踏實，寶寶也閉起雙眼、進入夢鄉。

之後，李瑞鎮端著茶點與李昇基會合。看到寶寶，顯然有點堂皇。顧慮到寶寶在睡覺，放低聲音問了一句：「怎麼會有孩子啊？」弟弟向哥哥求救：「胳膊太疼了…幫我抱一下吧」，結果哥哥秒回：「你自己抱！」並坐下表示：「孩子不是能隨便抱的。」雖然這麼說，但李瑞鎮的眼睛緊盯著李昇基懷裡的寶寶，他說：「（寶寶的）腳踝露出來了」，並要李昇基往椅子後方靠，這樣寶寶才能舒服一點。

而影片中「泡茶」的女性，據了解是演員庭沼珉，寶寶則是庭沼珉的姪子，一旁的小黑狗是庭沼珉的寵物「Modu」。藝人們在「小森林」裡的「帶娃記」即將上演，請鎖定節目！

（圖片、影片來源：SBS《小森林》）

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