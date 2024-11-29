天籟男聲的合作！BTS防彈少年團V與「情歌皇太子」朴孝信合作新歌〈Winter Ahead〉MV 公開

這兩個人的音色真的瘋了~瘋了~瘋了~，大家快去聽！！！！朴孝信也表示：「跟 V 一起工作很愉快。」看起來真的很疼愛後輩啊。

男團 BTS 防彈少年團的成員 V（金泰亨）與歌壇大前輩朴孝信攜手呈現了一場豪華的音色饗宴。



▼〈Winter Ahead〉完整 MV：是一首爵士流行風格的浪漫二重唱歌曲，這首歌由V親自提議與朴孝信合作創作，充滿著希望大家溫暖度過冬天的美好心意。



浪漫暖心的歌詞也是亮點之一，例如：「冬天即將到來，哪怕外面寒冷刺骨又下著雨，我們依然能在樂園（天堂）中感受到溫暖。」撫慰著人們的心。特別是V與朴孝信展現了無與倫比的音色化學反應，兩人溫柔的聲線令人心動無比，迷人的中低音與浪漫的歌詞完美結合在一起。



朴孝信也分享了歌曲製作的心得：「我們兩人都喜愛爵士音樂，早在很久以前就聊過若有機會一起創作一定會很有趣。某天與V認真討論一起製作音樂時，就覺得這一定會非常有趣。」



他也坦言：「挑戰非自己擅長的音樂類型雖然有些謹慎，但過程十分愉快。能夠在今年冬天公開這首歌曲，我感到非常高興。」、「我和V經常一邊喝著紅酒一邊分享音樂，那些記憶為旋律的創作帶來了靈感。」、「最初是從V擁有的音軌開始哼唱旋律，經過多次共同創作，最終完成了這首歌曲。」、「希望大家能喜愛這首與冬天相襯的溫暖旋律、我們的聲音，以及由美國詞曲創作人傑西哈里斯（Jesse Harris）參與創作的歌詞。」



此外，11月30日下午兩點，還會公開V與朴孝信合作的另一版 MV(Cinematic Still Ver.)。



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