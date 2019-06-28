朴孝信第三次被起诉诈骗：以签约为诱饵骗取4亿韩元

第一次、第二次被告时有人选择给他机会，到了第三次，还会有人愿意原谅他吗？
今日韩媒报导，原告A某在昨日以诈骗罪向朴孝信提出了刑事起诉。
据悉，A某在2014年与朴孝信口头约定签约，并在随后的2年里向朴孝信提供了高档车、手表、现金等共4亿韩元的好处，然而朴孝信却并没有履行约定。
为了朴孝信的方便，A某向其提供了他亲自指定的价值2.7亿韩元的宾利汽车，给他母亲也提供了价值6000万韩元的平治（宾士）汽车，以及1400万元左右的手表。 朴孝信还以「急需用钱」为由向A某6次借款共5800万韩元，总共加起来约4亿韩元。
然而，朴孝信在2016年8月与Jellyfish合约结束后，并没有和A某签约，而是签了新生企划公司Glove Entertainment。 A某表示抗议后，朴孝信切断了与他的联络。
对此，朴孝信所属社Glove予以反驳：「朴孝信没有以签约为条件骗取他人的金钱利益。 演唱会结束后将采取强硬的法律措施。 对於伤害艺人名誉的、没有根据的虚伪事实的散播者也将采取强硬措施。 」
这是朴孝信第三次因为合约被告。 2006年与Nissi娱乐的诉讼以朴孝信返还全部合约金收尾，2008年又与Interstage打官司，经历多次抗诉后被判赔偿诉讼金额的一半15亿元，以及迟延损害赔偿金。 之后朴孝信偿还了33亿元的债务。
此外，朴孝信计画本月29日（明天）在奥林匹克体操竞技场举办出道20周年演唱会《LOVERS : Where is your love?》，一共6场。 Glove表示：「朴孝信目前专注於演唱会。 」
韩网友对其视线冷淡：「不是一两次，已经第三次了，差不多能看出是谁有问题了吧」、「虚荣心有点强呢，不管演出时还是平时都一定穿名牌衣服，好像把花别人的钱看得理所当然，却对之后的事没有计划，让人失望 」。
（图源：Glove Entertainment，KSD，朴孝信IG）
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