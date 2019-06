宋仲基与宋慧乔急著离婚?为何选在此时公开? BTS防弹少年团横扫美洲 票房成绩在告示牌夺冠! 玄彬+孙艺真tvN新作《爱的迫降》将接续池昌旭《请融化我》播出 CIX 开始募集官方粉丝名 出道 showcase 即将登场! 时隔 10 年与「个人歌手殷志源」再会 新专辑夺 9 国 iTunes 冠军! 超实力派组合!杨多一开唱邀 MAMAMOO、MeloMance 担任嘉宾 I.O.I 合体有谱!「很快就会公布官方消息」 【有片】李升基变身为「奶爸」!向李瑞镇求救:「胳膊太疼了…帮我抱一下吧」 哥哥秒回:「你自己抱」 朴孝信第三次被起诉诈骗:以签约为诱饵骗取4亿韩元 OCN校园恐怖悬疑剧《临时制先生》公开尹钧相、琴世禄双人海报! 继「宇宙银鱼」的版本…SJ希澈&圭贤组成「宇宙酒鬼」演唱《蝴蝶睡姿》! 演员话题性《春夜》丁海寅夺下冠军《WWW》张基龙首次挤进TOP.10 双宋早在年初已有离婚徵兆! 宋慧乔暴瘦&宋仲基压力过大脱发 世勋、灿烈组成EXO小分队「EXO-SC」!将於下月22日发表迷你1辑《What a life》 《初次见面我爱你》编剧超贴心,最后特别整理了一下四人的爱情关系! 被一只手出卖? 金材昱&李伊再传绯闻,男方公司火速否认 韩国7-11消暑冰品报到:相似度100%的西瓜冰! 金钟旼自曝想结婚:最爱Red Velvet Irene!HAHA无奈到爆粗口,最后决定将全昭旻介绍给他XD GOT7又来香港啦~将於8月31日、9月1日开演唱会 已经2年了! SOOP娱乐公开家族大合照,你能认出几个人? 宋慧乔说明手头作品现况:「抉择与离婚无关」

第一次、第二次被告时有人选择给他机会,到了第三次,还会有人愿意原谅他吗?

今日韩媒报导,原告A某在昨日以诈骗罪向朴孝信提出了刑事起诉。

据悉,A某在2014年与朴孝信口头约定签约,并在随后的2年里向朴孝信提供了高档车、手表、现金等共4亿韩元的好处,然而朴孝信却并没有履行约定。

为了朴孝信的方便,A某向其提供了他亲自指定的价值2.7亿韩元的宾利汽车,给他母亲也提供了价值6000万韩元的平治(宾士)汽车,以及1400万元左右的手表。 朴孝信还以「急需用钱」为由向A某6次借款共5800万韩元,总共加起来约4亿韩元。

然而,朴孝信在2016年8月与Jellyfish合约结束后,并没有和A某签约,而是签了新生企划公司Glove Entertainment。 A某表示抗议后,朴孝信切断了与他的联络。



对此,朴孝信所属社Glove予以反驳:「朴孝信没有以签约为条件骗取他人的金钱利益。 演唱会结束后将采取强硬的法律措施。 对於伤害艺人名誉的、没有根据的虚伪事实的散播者也将采取强硬措施。 」

这是朴孝信第三次因为合约被告。 2006年与Nissi娱乐的诉讼以朴孝信返还全部合约金收尾,2008年又与Interstage打官司,经历多次抗诉后被判赔偿诉讼金额的一半15亿元,以及迟延损害赔偿金。 之后朴孝信偿还了33亿元的债务。

此外,朴孝信计画本月29日(明天)在奥林匹克体操竞技场举办出道20周年演唱会《LOVERS : Where is your love?》,一共6场。 Glove表示:「朴孝信目前专注於演唱会。 」

韩网友对其视线冷淡:「不是一两次,已经第三次了,差不多能看出是谁有问题了吧」、「虚荣心有点强呢,不管演出时还是平时都一定穿名牌衣服,好像把花别人的钱看得理所当然,却对之后的事没有计划,让人失望 」。



(图源:Glove Entertainment,KSD,朴孝信IG)

